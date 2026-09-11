Los juiciosos, los que ahorraron poquito y los descachados: así está el ahorro de agua en Medellín

Resumen: Empresas Públicas de Medellín (EPM) entregó el balance de la campaña de ahorro de agua frente al fenómeno de El Niño. Mientras algunas zonas de la ciudad se acercan a la meta, otras incrementaron su gasto del líquido vital.
Minuto30.com .- En medio de las alertas por los niveles de los embalses y las interrupciones nocturnas programadas, EPM reveló el comportamiento del consumo de agua potable por parte de los hogares antioqueños. El reporte dejó en evidencia un fuerte contraste en el compromiso ciudadano frente a la emergencia climática, mostrando que algunos sectores están lejos de cumplir con las metas de ahorro.
A través de sus canales oficiales, la compañía de servicios públicos detalló las cifras promedio registradas en los tres principales sistemas de abastecimiento:
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Sistema Piedras Blancas (El más juicioso): Registró un ahorro promedio de 82 litros de agua por hogar. Este resultado, impulsado tanto por la voluntad ciudadana como por los cortes nocturnos preventivos, lo deja muy cerca de la meta oficial establecida por EPM (92 litros).
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Embalse La Fe (A media marcha): Los hogares abastecidos por este sistema lograron un ahorro promedio de 30 litros. Aunque el indicador es positivo, aún representa menos de la mitad de la meta fijada para este sector, que es de 70 litros por vivienda.
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Sistema Riogrande (Se rajó): Fue la mayor decepción del reporte. Según EPM, los usuarios de esta red no solo no mostraron ningún tipo de ahorro, sino que, por el contrario, incrementaron su consumo gastando en promedio 2 litros más de agua por hogar.Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad
El llamado a la consciencia ciudadana
Frente a este balance mixto y ante las implacables condiciones impuestas por el fenómeno de El Niño, la empresa reiteró la urgencia de cambiar los hábitos de consumo.
EPM hizo un llamado enfático a todos los habitantes del Valle de Aburrá para mantener y reforzar de manera estricta las prácticas de uso eficiente del agua potable, tanto en hogares como en locales comerciales y empresas, recordando que «cada gota cuenta» para evitar medidas de racionamiento más drásticas en el futuro.
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