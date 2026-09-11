Los juiciosos, los que ahorraron poquito y los descachados: así está el ahorro de agua en Medellín

Resumen: Empresas Públicas de Medellín (EPM) entregó el balance de la campaña de ahorro de agua frente al fenómeno de El Niño. Mientras algunas zonas de la ciudad se acercan a la meta, otras incrementaron su gasto del líquido vital.