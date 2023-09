Los incombustibles Foo Fighters se coronan ante miles de espectadores en ‘The Town’

São Paulo, 9 sep (EFE).- Los Foo Fighters se coronaron este sábado como los reyes del rock y del escenario ante los miles de espectadores que abarrotaron el festival 'The Town', en São Paulo, en la que fue su primera aparición en Brasil desde la muerte del baterista Taylor Hawkins el año pasado.

Arrancó el vocalista Dave Grohl con un clásico de la banda: "All my life", canción ganadora de un Grammy a la mejor en su género y que habla de la búsqueda de sentido en la vida.

El público, muchos de ellos vestidos con camisetas negras con logos de la banda, saltaba, bailaba y se sabían al dedillo esa canción y todas las que siguieron, hasta el punto de que en mitad del estribillo de "The Pretender" Grohl pidió permiso: "¿Puedo cantarla con ustedes? Cantémosla juntos entonces".

Grohl, gran maestro de ceremonias, sabía cuándo pisar el freno y el acelerador, y qué teclas tocar para mantener al público en un permanente estado de euforia.

Además de los clásicos cosechados a lo largo de los 28 años de carrera musical, la banda estadounidense tocó canciones de su álbum más reciente, "But here we are", publicado hace apenas tres meses y en el que se percibe el dolor por la pérdida de Hawkins.

"Vino de la nada, ocurrió tan rápido y luego ya había acabado…", reza la letra de la primera canción del álbum, "Rescued".

Hawkins, uno de los grandes bateristas de su generación, murió en marzo de 2022 por una supuesta sobredosis, una noticia que fue ampliamente lamentada por el mundo de la música.

El fallecimiento obligó a la banda a cancelar la gira por América Latina en la que estaban embarcados y que les iba a llevar al festival Lollapalooza en São Paulo algunos días después.

El público brasileño pudo conocer este sábado al enérgico Josh Freese, el elegido para sustituir a Hawkins después de haber tocado para Guns n'Roses y otros grupos.

"Den una cálida bienvenida a la persona que hizo posible que estuviéramos aquí esta noche", exclamó Grohl en referencia a Freese, antes de que el público estallara en sendos aplausos.

Los Foo Fighters culminaron una intensa jornada dedicada al rock en 'The Town', en la que también tocaron The Garbage, banda formada a mediados de los 90, y los Yeah Yeah Yeahs, que marcó la nueva ola de rock alternativo de la primera década de los 2000.

'The Town' espera recibir medio millón de personas durante los cinco días de conciertos, que empezaron el último sábado y continuarán hasta este domingo.

Ya pasaron por los escenarios de la primera edición de este festival Bruno Mars, Demi Lovato, Post Malone y Maroon 5, entre otros.

El domingo volverá Bruno Mars, en su segunda aparición en el festival.

Por: EFE