Los hermanos Kevin y Dirson David desaparecieron en el centro de Medellín ¿los ha visto?

Resumen: Alerta por la desaparición de los hermanos Kevin y Dirson David Mercado Saldarriaga (22 y 27 años) en el centro de Medellín desde el 16 de septiembre. La Fiscalía pide ayuda ciudadana.