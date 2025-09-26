hermanos desaparecidos
Los hermanos Kevin y Dirson David desaparecieron en el centro de Medellín ¿los ha visto?

Resumen: Alerta por la desaparición de los hermanos Kevin y Dirson David Mercado Saldarriaga (22 y 27 años) en el centro de Medellín desde el 16 de septiembre. La Fiscalía pide ayuda ciudadana.

Minuto30.com .- Se solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de los hermanos Kevin y Dirson David Mercado Saldarriaga, quienes se encuentran desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre en el centro de Medellín.

Los jóvenes, de 22 y 27 años, respectivamente, fueron vistos por última vez en la zona céntrica de la ciudad. Ambos tienen tatuajes en sus cuerpos, una seña particular que podría ayudar a identificarlos.

La familia de los hermanos Mercado Saldarriaga ha reportado la desaparición al Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía, que ha dispuesto la línea 3185322767 para recibir cualquier información que pueda ayudar a ubicarlos.

La ayuda de la comunidad es crucial para su pronto regreso a casa.

