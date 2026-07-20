Los hermanos Ruiz desaparecieron desde el 10 de julio y nadie conoce de su paradero

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Resumen: La información sobre su paradero será recibida bajo absoluta reserva por la Unidad Local de Policía Judicial en el municipio de Andes.

Los hermanos Johnnatan y Richard Ruiz Vásquez desaparecieron en Montebello ¿los ha visto?

Minuto30.com .- La angustia se apodera de una familia antioqueña tras la extraña desaparición de dos hermanos en el municipio de Montebello. Las autoridades judiciales y sus seres queridos han emitido una alerta de búsqueda urgente para dar con el paradero de Johnnatan y Richard Ruiz Vásquez, de quienes no se tiene ninguna noticia desde el pasado viernes 10 de julio de 2026.

El caso ha generado conmoción en esta localidad del suroeste antioqueño, por lo que la Policía Judicial ha habilitado líneas directas para recibir cualquier información ciudadana que permita localizarlos sanos y salvos.

¿Cómo identificar a los hermanos desaparecidos?

Para facilitar la búsqueda y el reporte ciudadano, las autoridades han revelado las siguientes características morfológicas y señales particulares de cada uno de los jóvenes:

Johnnatan Ruiz Vásquez (30 años)

Señales particulares: Tiene una cicatriz en el lado derecho de la nariz y una cicatriz de cirugía en el abdomen.

Fisionomía: Contextura delgada, piel trigueña y rostro ovalado.

Cabello y ojos: Cabello corto, ondulado y de color castaño (sin calvicie). Sus ojos son de color café y tamaño mediano.

Otros rasgos: Nariz recta, boca y labios medianos, con lóbulo de la oreja separado. No usa barba ni bigote.

Richard Ruiz Vásquez (25 años)

Señales particulares: Su principal rasgo distintivo es la ausencia de dos (2) piezas dentales en la parte superior de la boca.

Fisionomía: Al igual que su hermano, es de contextura delgada, piel trigueña y rostro ovalado.

Cabello y ojos: Cabello castaño, corto y ondulado. Ojos cafés, pero de tamaño pequeño.

Otros rasgos: Nariz recta, boca y labios medianos, con lóbulo de la oreja separado. No usa barba ni bigote.

Líneas de atención ciudadana: ¿Dónde reportar información?

El tiempo es un factor crítico en estos casos. Si usted reside en el departamento de Antioquia, se moviliza por las vías del suroeste o cree haber visto a dos jóvenes que coincidan con estas descripciones, las autoridades le piden no dudar en comunicarse.

La información sobre su paradero será recibida bajo absoluta reserva por la Unidad Local de Policía Judicial en el municipio de Andes. Puede comunicarse de inmediato al teléfono 5903108 (Extensión 40071) o acercarse directamente a la estación de Policía más cercana a su ubicación.