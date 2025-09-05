aumenta la recompensa de estados undios por nicolas maduro
Nicolás Maduro, dictador de Venezuela
¿Los está provocando Maduro? Aviones militares venezolanos pasaron «rozando» un buque americano

Resumen: En el comunicado, el Departamento de Defensa advirtió a "el cártel que dirige Venezuela" que no realice ningún otro esfuerzo para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones del ejército estadounidense

Minuto30.com .- El Departamento de Defensa de Estados Unidos denunció que dos aviones militares del régimen de Nicolás Maduro volaron cerca de un buque de la Armada estadounidense en aguas internacionales.

La acción, que ocurrió el jueves 4 de septiembre, fue calificada como «altamente provocadora» y diseñada para interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas de Estados Unidos.

En el comunicado, el Departamento de Defensa advirtió a «el cártel que dirige Venezuela» que no realice ningún otro esfuerzo para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones del ejército estadounidense. La denuncia se hizo pública a las 8:27 p. m., lo que subraya la gravedad de la situación.

Denuncia de la provocación

