¡Los emboscaron sin piedad! Asesinan a madre, hija y padrastro cuando iban en una moto

Tres personas que circulaban en una moto fueron interceptadas por hombres armados y disparó contra ellos. Una de los muertos es una menor de 12 años, hija de otra de las víctimas de la masacre. Foto: Redes Sociales

Resumen: El departamento del Cesar se encuentra bajo una profunda sombra de luto e indignación tras la confirmación de una masacre que segó la vida de tres personas, entre ellas una niña de apenas 12 años

Minuto30.com .- El departamento del Cesar se encuentra bajo una profunda sombra de luto e indignación tras la confirmación de una masacre que segó la vida de tres personas, entre ellas una niña de apenas 12 años. El cruento ataque se registró la noche del pasado sábado 20 de diciembre, en el corredor vial que comunica a las poblaciones de Morrison y Los Ángeles, en zona rural del municipio de Río de Oro.

Las víctimas de este hecho de sangre fueron identificadas como Nelly Geraldine García Mejía, su pareja sentimental Anderson Rocha Núñez, y la pequeña Melissa López García, de 12 años, hija de Nelly Geraldine. La familia se desplazaba en una motocicleta conducida por Anderson cuando fueron interceptados por la muerte.

Una emboscada sin piedad en plena vía

Según las primeras versiones recopiladas por los investigadores, la pareja y la menor fueron abordadas en plena carretera por varios sujetos armados. Sin mediar palabra, los delincuentes abrieron fuego de manera indiscriminada contra los ocupantes de la motocicleta, disparándoles en reiteradas ocasiones.

En el lugar de los hechos fallecieron de manera instantánea Nelly Geraldine y Anderson. Por su parte, la pequeña Melissa fue auxiliada y trasladada de urgencia a un centro hospitalario cercano. Sin embargo, pese al esfuerzo de los médicos, la gravedad de sus heridas provocó su deceso poco después, convirtiéndose en el símbolo más doloroso de esta nueva jornada de violencia en el país.

Disputas territoriales: La hipótesis de las autoridades

El teniente coronel Rodrigo Manrique Gómez, Subcomandante del Departamento de Policía Cesar, se pronunció sobre el caso indicando que las unidades de inteligencia ya adelantan las pesquisas correspondientes. De acuerdo con el oficial, las primeras hipótesis sugieren un trasfondo de guerra entre bandas.

“Estos hechos estarían relacionados con disputas territoriales entre grupos armados ilegales que tienen injerencia en la zona”, señaló el coronel Manrique. El sector donde ocurrió el ataque es conocido por ser un corredor estratégico que varios grupos criminales intentan controlar para actividades ilícitas.

Rechazo total desde la administración municipal

El alcalde de Río de Oro, Aroldo Osorio, manifestó su profundo dolor y rechazo ante este triple homicidio que enluta a su comunidad en plena temporada decembrina. El mandatario pidió celeridad en las investigaciones y exigió que el peso de la ley caiga sobre los responsables de arrebatarle la vida a una madre, su pareja y a una niña que apenas comenzaba a vivir.

“Lamentamos profundamente este hecho que nos quita la tranquilidad. La muerte de una menor de 12 años es un acto de barbarie que no tiene justificación alguna”, enfatizó el burgomaestre.

Denuncie

La Policía Nacional ha habilitado canales de comunicación protegidos para que cualquier persona que tenga información sobre los autores materiales o intelectuales de esta masacre pueda denunciar. Se garantiza absoluta reserva para quienes ayuden a esclarecer este crimen.

Línea contra el crimen: 314 358 72 12

Aquí más Noticias de Colombia