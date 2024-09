Así quedó el listado de los elegidos de la Selección para la Copa América USA 2024

Resumen: ¡Lista oficial! Estos son los 26 convocados de Colombia para la Copa América 2024 La Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico de la Selección Colombia han anunciado la lista oficial de 26 jugadores que defenderán los colores nacionales en la Copa América USA 2024. La competencia inicia el jueves 20 de junio: Primer partido: vs. Paraguay (24 de junio, 5:00 p.m.) Segundo partido: vs. Costa Rica (28 de junio) Tercer partido: vs. Brasil (2 de julio)