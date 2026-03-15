Los derechos de la mujer y su papel en la política colombiana

Resumen: Con el paso de las décadas, las mujeres comenzaron también a disputar el máximo poder político del país: la Presidencia de la República. Varias lideres han estado cerca de romper ese techo histórico. Entre ellas se encuentra Noemí Sanín, Ingrid Betancourt, etc quien fue candidata presidencial en varias oportunidades y una de las figuras femeninas más influyentes de la política contemporánea.

Hablar de los derechos políticos de las mujeres en Colombia, no es solo un ejercicio histórico; es un acto de memoria y justicia con quienes abrieron caminos en medio de una sociedad profundamente desigual. Recordemos que durante gran parte del siglo XX, la mujer colombiana estuvo relegada al ámbito privado, sin derecho a votar, a ser elegida o incluso a poder administrar plenamente su propio patrimonio. Gracias a décadas de lucha de lideres valientes, hoy las mujeres participan activamente en la vida pública, ocupan curules en el Congreso, son alcaldes, ediles, representantes en todos los niveles y dirigen instituciones y toman decisiones en los más altos niveles del Estado. Recordar esa historia es fundamental para comprender que los derechos de las mujeres no fueron un regalo del sistema político: fueron conquistas fruto del liderazgo, la organización y la convicción de que la igualdad era una causa irrenunciable para la democracia colombiana.

Los primeros pasos de esta transformación fueron dados por mujeres extraordinarias que se enfrentaron a las barreras culturales y jurídicas de su tiempo. Entre ellas, se destacan Josefina Valencia, Esmeralda Arboleda, Bertha Hernández de Ospina y María Currea de Aya, quienes impulsaron el reconocimiento del sufragio femenino. Su trabajo fue decisivo para que en el año 1954, se aprobara el acto legislativo que otorgó a las mujeres el derecho a elegir y a ser elegidas en Colombia, logro que permitió la participación femenina por primera vez en el plebiscito del año 1957. Josefina Valencia, además, marcó un precedente histórico al convertirse en la primera mujer gobernadora del Cauca y posteriormente en la primera mujer ministra de Educación. Estas lideres no solo defendieron el derecho al voto, sino también la igualdad jurídica, la autonomía económica y el reconocimiento de la mujer como ciudadana con derechos y plena dentro del orden democrático.

Con el paso de las décadas, las mujeres comenzaron también a disputar el máximo poder político del país: la Presidencia de la República. Varias lideres han estado cerca de romper ese techo histórico. Entre ellas se encuentra Noemí Sanín, Ingrid Betancourt, etc quien fue candidata presidencial en varias oportunidades y una de las figuras femeninas más influyentes de la política contemporánea. Posteriormente, Marta Lucía Ramírez, no solo aspiró a la presidencia sino que se convirtió en la primera mujer vicepresidenta del país, consolidando la presencia femenina en la cúpula del poder ejecutivo. Hoy nuevas generaciones continúan esa senda, como la senadora Paloma Valencia, quien ha venido consolidando un liderazgo político relevante y aspira a convertirse en la primera mujer presidenta de Colombia.

La historia demuestra, que cada avance ha sido el resultado de décadas de lucha y perseverancia. Colombia ha tenido ministras, magistradas, gobernadoras, alcaldesas y vicepresidenta, pero aún tiene una deuda histórica: elegir a su primera mujer presidenta. El país parece acercarse a ese momento decisivo. Las mujeres colombianas, han demostrado preparación, carácter y liderazgo para dirigir los destinos de la nación. Por eso, para muchas ciudadanas este momento representa también un llamado a la unidad: apoyar a la candidata que consideran con mayor fortaleza política y electoral para alcanzar la presidencia y conducir a Colombia hacia la unidad y a una nueva era, en un momento decisivo de su historia. Más allá de las diferencias ideológicas, el debate actual refleja una aspiración compartida por amplios sectores: que el liderazgo femenino tenga finalmente la oportunidad de gobernar el país y demostrar que las mujeres no solo han luchado por la democracia, sino que también están plenamente preparadas para dirigirla tal como lo ha mostrado PALOMA VALENCIA, con su liderazgo, inteligencia, valentía y coherencia a lo largo de los años.

Por : JENNIFER GALLÓN MARTÍNEZ

Abogada, columnista y lider política.