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    ¡Los dejaron tirados en la carretera! Doble homicidio en Los Medios, conmociona a Sonsón

    El trágico suceso tuvo lugar en la vereda La Hondita, perteneciente al corregimiento de Los Medios

    Publicado por: SoloDuque

    sonson captura muerto
    ¡Los dejaron tirados en la carretera! Doble homicidio en Los Medios, conmociona a Sonsón

    Resumen: La violencia volvió a golpear al Oriente antioqueño. En la tarde de este miércoles, 1 de julio, las autoridades confirmaron el hallazgo de dos cuerpos sin vida en zona rural del municipio de Sonsón

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    Minuto30.com .- La violencia volvió a golpear al Oriente antioqueño. En la tarde de este miércoles, 1 de julio, las autoridades confirmaron el hallazgo de dos cuerpos sin vida en zona rural del municipio de Sonsón, un hecho que genera profunda preocupación en la comunidad y enciende las alertas de seguridad en la región.

    El trágico suceso tuvo lugar en la vereda La Hondita, perteneciente al corregimiento de Los Medios, un sector ubicado aproximadamente a dos horas de distancia del casco urbano del municipio.

    Detalles del hallazgo y traslado

    Fueron las unidades del cuerpo de Bomberos voluntarios quienes, ante la lejanía y las condiciones del terreno, se encargaron de realizar el complejo traslado de las víctimas desde la zona rural hasta el área urbana; abandonados a la orilla de la carretera y con tiros en la cabeza, según reporte extraoficial.

    Los cuerpos ingresaron a la morgue municipal cerca de las 6:00 p. m. para los respectivos procedimientos legales.

    Dos hombres asesinados en los medios, corregimiento de sonsón

    Fotos: Cortesía

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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