Resumen: La violencia volvió a golpear al Oriente antioqueño. En la tarde de este miércoles, 1 de julio, las autoridades confirmaron el hallazgo de dos cuerpos sin vida en zona rural del municipio de Sonsón

¡Los dejaron tirados en la carretera! Doble homicidio en Los Medios, conmociona a Sonsón

Minuto30.com .- La violencia volvió a golpear al Oriente antioqueño. En la tarde de este miércoles, 1 de julio, las autoridades confirmaron el hallazgo de dos cuerpos sin vida en zona rural del municipio de Sonsón, un hecho que genera profunda preocupación en la comunidad y enciende las alertas de seguridad en la región.

El trágico suceso tuvo lugar en la vereda La Hondita, perteneciente al corregimiento de Los Medios, un sector ubicado aproximadamente a dos horas de distancia del casco urbano del municipio.

Detalles del hallazgo y traslado

Fueron las unidades del cuerpo de Bomberos voluntarios quienes, ante la lejanía y las condiciones del terreno, se encargaron de realizar el complejo traslado de las víctimas desde la zona rural hasta el área urbana; abandonados a la orilla de la carretera y con tiros en la cabeza, según reporte extraoficial.

Los cuerpos ingresaron a la morgue municipal cerca de las 6:00 p. m. para los respectivos procedimientos legales.