Los convocados de Nacional para romper la «maldición» en Ibagué: ¿Podrá el verde ser líder ante Tolima?

    Cataño, Chicho Arango, Rengifo y Morelos entre los 20 convocados de Nacional para romper “la maldición” del Murillo Toro

    chicho morelos nacional
    Foto: Atlético Nacional
    Minuto30.com .- Este domingo 1 de marzo a las 8:30 p. m., el Estadio Manuel Murillo Toro será el escenario de uno de los duelos más picantes de la fecha 9 de la Liga BetPlay.

    Atlético Nacional, bajo la dirección técnica de Diego Arias, llega a Ibagué con una misión clara: derrotar al Deportes Tolima y sacudirse de una racha negativa que ya suma 10 partidos sin ganar en territorio pijao.

    El desafío estadístico: Una plaza “maldita” para el Verde

    La historia reciente y general no favorece al “Rey de Copas” en la Ciudad Musical. El historial por Liga en Ibagué registra una superioridad marcada para el local:

    Victorias del Tolima: 51

    Victorias de Nacional: 31

    Encuentros totales: 121

    Nacional no logra sumar de a tres en el Murillo Toro desde hace 10 enfrentamientos, una estadística que Diego Arias espera pulverizar esta noche con su propuesta ofensiva.

    Los 20 elegidos de Diego Arias

    El estratega verdolaga viajó este sábado con una nómina equilibrada, liderada por la experiencia de Edwin Cardona y el olfato goleador de Alfredo Morelos y Chicho Arango. Esta es la lista de convocados:

    Arqueros: Castillo, Cataño.
    Defensas: García, Haydar, Cristian Uribe, Casco, Parra, Velásquez.
    Volantes: Zapata, Uribe, Edwin Cardona, Rengifo, Rivero, Bauzá.
    Delanteros: Bello, Sarmiento, Moreno, Asprilla, Arango, Alfredo Morelos.

    Cuentas para el liderato: El ojo en Internacional de Bogotá

    Atlético Nacional llega en una posición privilegiada, ocupando la cuarta casilla con 15 puntos. Si el verde logra vencer al “Vinotinto y Oro”, podría escalar hasta la cima de la tabla, siempre y cuando el Internacional de Bogotá no consiga la victoria en su duelo previo contra Águilas Doradas.

    Por su parte, el Deportes Tolima llega en el octavo lugar con 12 unidades. De ganar el equipo de Lucas González, igualarían a Nacional con 15 puntos, pero quedarían por debajo de los paisas debido a la diferencia de gol.

    Duelo de banquillos “jóvenes”: Arias vs. González

    Será un choque de estilos entre dos técnicos jóvenes que conocen bien la esencia del fútbol antioqueño. Nacional apuesta por la posesión y el desequilibrio individual, mientras que el Tolima de Lucas González se caracteriza por transiciones rápidas y un orden defensivo que podría asfixiar al equipo paisa en Ibagué.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


