Redacción Deportes, 4 feb (EFE).- Los Kansas City Chiefs arribaron este domingo al Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas, Nevada, para disputar el Super Bowl LVIII el próximo 11 de febrero ante los San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium.

Patrick Mahomes, 'quarterback' de los Chiefs, fue el primero en bajar de la aeronave de United Airlines que trasladó a los vigentes campeones y que al aterrizar mostró una bandera del equipo desde la cabina del piloto.

El mariscal de campo de Kansas City vestía una sudadera blanca con el escudo del Super Bowl LVIII en el pecho, pantalón negro y un maletín oscuro con sus iniciales marcadas en color blanco.

Travis Kelce, ala cerrada del equipo, y uno de los jugadores más seguidos por las cámaras de televisión y los fotógrafos, debido a su papel estelar en el equipo y a la relación que desde hace meses sostiene con la estrella del pop Taylor Swift, vestía un conjunto en color rojo y una gorra con motivos de los Chiefs.

Al momento de bajar del avión cada jugador de Kansas City recibió una gorra con la imagen del icónico letrero que da la bienvenida a la llamada 'ciudad del pecado' que se ubica en Las Vegas Boulevard, a un costado del Klondike Hotel & Casino, que dice 'Welcome to Fabulous Las Vegas' (Bienvenido a las fabulosos Las Vegas), con el escudo del Super Bowl LVIII como fondo.

En su camino a los autobuses que los llevarían a su sede de concentración los monarcas escucharon a través de los altavoces de la terminal aérea la canción 'Fight For Your Right' de los Beastie Boys, grito de batalla que Kelce utilizó luego de vencer en la final de la Conferencia Americana a los Baltimore Ravens hace una semana.

Los Kansas City Chiefs trabajarán a lo largo de la semana en las instalaciones de Las Vegas Raiders, en el Intermountain Health Performance Center en Henderson, Nevada.

Es el cuarto viaje del equipo del entrenador Andy Reid al partido por el título de la NFL en los recientes cuatro años. Ha triunfado en dos y perdido uno.

Por: EFE