Los árbitros de los últimos partidos de los cuadrangulares de la Liga

Resumen: Árbitros designados para la fecha 6 de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I Viernes 31 de mayo: La Equidad vs. Once Caldas: Árbitro: Luis Matorel Domingo 2 de junio: Millonarios vs. Junior: Árbitro: Wilmar Roldán Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pereira: Árbitro: Carlos Betancur Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe: Árbitro: Carlos Ortega