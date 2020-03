VIDEO: “Los ángeles me salvaron”, a Katherine Porto le intentaron robar su celular en una moto

La reconocida actriz le contó a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram que “los ángeles” la salvaron de resultar herida durante un robo, Katherine Porto fue víctima de un atraco por unos sujetos que iban en una motocicleta.

Katherine estaba a las 12 del día en una calle de pie esperando para pasar la vía cuando unos sujetos le arrebataron el celular con el que estaba chateando, pero increíblemente cuando estaban huyendo se les cayó el celular y de inmediato fue a recogerlo mientras los dos hombres arrancaron en la moto.

Así relató el momento: “estaba en shock y miré hacia el lado a donde se fue la moto, miro cómo cae mi celular y yo no entendía lo que pasaba. Solo estaba pendiente que no se me aplastara (por un carro), me acerqué y lo recogí. Yo no podía creer lo que estaba pasando, yo fui testigo de cómo se lo llevaron y lo recuperé en ese mismo instante, es increíble”.

La actriz aseguró que todo fue obra de su ángel, Miguel, a quien le tiene tanta devoción y le pidió a la sociedad “mantener la fe”. Katherine no dio a conocer en que ciudad fue el tremendo susto que le tocó pasar.