Los Altobelli, la familia que falleció en el accidente de Kobe Bryant

En el accidente que sufrió el basquetbolista Kobe Bryant junto a su hija Gianna Bryant iban más ocupantes, entre ellos tres miembros de la familia Altobelli.

Se trata de John Altobelli, de 56 años, un conocido entrenador de béisbol juvenil en la Universidad de Orange County y uno de los nueve ocupantes del Sikorsky S-76B siniestrado, propiedad de Bryant. Junto a él también viajaban su esposa Keri y su hija pequeña, Alyssa, compañera de Gianna en el equipo de Mamba Sports, la academia deportiva fundada por Kobe luego de retirarse de la NBA.

Según declaraciones de otro entrenador de la escuela deportiva era habitual que los Altobelli viajaran junto a los Bryant para asistir a las prácticas y juegos de las chicas. Además a ellos, la entrenadora Christina Mauser también falleció en el accidente, tal como lo confirmó su esposo Matt Mauser en las redes sociales. “Perdimos a nuestra hermosa esposa y madre en un accidente de helicóptero. Les pedimos que por favor respeten nuestra privacidad. Gracias por sus buenos deseos, significan mucho para nosotros”, escribió en Facebook.

3 victims of #chopper crash who died along w/ #Kobe per family were John Altobelli head coach Orange Coast College baseball, wife Keri & 13 year old daughter Alyssa a basketball player for #mamba. They were headed to a tourney in Thousand Oaks @cbsla #cbsn pic.twitter.com/ur2nL1HYFr

