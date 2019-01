Los alimentos que le prohibieron a Meghan Markle durante el embarazo

Durante la semana pasada, los duques de Suxxex, el príncipe Harry y Meghan Markle revelaron que iban a tener su primer hijo.

Ahora, se reveló que la estadounidense debe cuidarse en la alimentación y le prohibieron algunos alimentos.

Es importante resaltar que se trata de un estudio compartido por The National Institute of Health, durante el embarazo no se debe comer ciertos alimentos para evitar complicaciones en la salud.

Sushi o comida cruda, ni comida japonesa menos salmón o mariscos.

Evitar medicamentos y los quesos suaves, pues según el estudio podría provocar una gastroenteritis severa. Además, no debería comer huevo crudo.

La carne roja no es recomendable en 3/4.