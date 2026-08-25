Los adultos mayores son un pilar para Sabaneta

Resumen: Dentro del hogar, los adultos mayores son ejemplo de amor, fortaleza y unión. Sus consejos y enseñanzas mantienen vivas nuestras tradiciones y orientan a las nuevas generaciones

Como sabaneteños, debemos reconocer el valor de nuestro adultos mayores porque así, estaremos fortaleciendo la esencia de nuestro municipio. Ellos, representan la experiencia, la sabiduría y los valores que han construido nuestras familias y nuestra comunidad. Gracias a su esfuerzo y dedicación, hoy podemos disfrutar de un mejor presente.

Dentro del hogar, los adultos mayores son ejemplo de amor, fortaleza y unión. Sus consejos y enseñanzas mantienen vivas nuestras tradiciones y orientan a las nuevas generaciones. Por eso, debemos respetarlos, brindarles cariño pero sobre todo, darles el lugar que merecen dentro de la sociedad.

Valorar a nuestros adultos mayores no es solo un acto de gratitud, sino un compromiso de todos los sabaneteños. Escucharlos, acompañarlos y garantizarles una vejez digna es la mejor manera de honrar su legado. Porque una comunidad que cuida y respeta a sus adultos mayores demuestra la grandeza de sus valores y construye un mejor futuro para todos.