Lorena Arenas brilló en París: Cuarto lugar, récord nacional y Diploma Olímpico

Disputando sus cuartos Juegos Olímpicos, con jerarquía y en entrega, imponiendo de nuevo récord nacional, Lorena Arenas obtuvo su primer Diploma Olímpico y el tercero para Colombia en París 2024.

Luego de un tiempo de 1 hora, 27 minutos y 3 segundos, la medallista olímpica de Tokio 2020 finalizó en el cuarto lugar de la disciplina de marcha 20 kilómetros durante la madrugada de este jueves 1 de agosto.

Lorena Arenas, al término de la competencia, señaló que “me siento muy feliz de obtener este resultado, estoy nuevamente de regreso”.

La atleta indicó que “fue una competencia muy difícil pero di todo por Colombia y por mí”, al tiempo que señaló que su contrincante “se fue muy rápido”.

La atleta a la que se refería era Jiayu Yang, la representante de China. Al mismo tiempo, la deportista tuvo que luchar contra las inclemencias del clima y de muchos otros factores.

“Había que tomar decisiones de si salíamos con ella, pero decidimos quedarnos en otro lote y ya al final intentamos alcanzarla, pero iba muy adelante”, comentó.

Asimismo, la colombiana también destacó lo ocurrido durante el tramo final de la competencia.

Así vivió Lorena su competencia

Jemima Montag, la representante de Australia “me alcanzó faltando dos o tres kilómetros, intenté ir con ella, pero no me dieron las piernas. Estuve tercera durante tres kilómetros, pero me siento feliz con el resultado”.

Jiayu Yang de China fue la ganadora de la disciplina luego de un registro de 1 hora, 25 minutos y 54 segundos, seguida por la española María Pérez con un tiempo de 1:26:19 y cerró el podio la australiana Jemima Montag tras la marca de 1:23:25.

De esta forma aparece Lorena en el cuarto lugar a 38 segundos de la tercera y 44 de la segunda.

Luego de la participación individual y siendo la única atleta de Colombia que obtuvo doble cupo, Lorena volverá a recorrer las calles de París el próximo 7 de agosto, a partir de las 12:30 am.

Lo hará en la prueba marcha por relevos mixtos junto a Mateo Romero y el conjunto colombiano conformado por Laura Chalarca y César Herrera.

