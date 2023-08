López Obrador pide perdonar al grupo Yahritza y su Esencia tras polémica sobre México

in

Ciudad de México, 31 ago (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió este jueves perdonar al grupo Yahritza y su Esencia, que surgió en Estados Unidos pero toca música regional mexicana, tras la polémica que despertó la agrupación por comentarios sobre Ciudad de México.

“Es algo muy importante, ellos ya ofrecieron disculpa, la niña está mal, pues cómo no, sí fue mucho muy cuestionada, entonces no debemos caer en extremos, no debemos hacer eso, debemos perdonar", declaró el mandatario en su rueda de prensa diaria.

López Obrador se refirió a la controversia que se desató a inicios de agosto, cuando se viralizó un video en el que Yahritza y sus dos hermanos, Armando y Jairo, confiesan en entrevista sus dificultades para adaptarse al ruido y la comida de la capital mexicana.

Los comentarios detonaron una ola de críticas contra la agrupación, quien canceló conciertos en México y Estados Unidos, y recibió abucheos en una presentación junto a la Banda MS.

Pero el presidente de México, quien en sus ruedas de prensa matutina ha exhibido su éxito "Frágil", que cantan con Grupo Frontera, pidió superar el episodio.

Incluso, les invitó a presentarse con Grupo Frontera en la noche del 15 de septiembre, cuando se conmemora el Grito de Independencia.

"Además ellos son mexicanos, son nuestros y son seres humanos, independientemente de cualquier cosa, nosotros estamos a favor de la fraternidad universal, entonces sí va a venir y le vamos a pedir a alguien que la lleve a comer unos buenos tacos y unos tamales", expresó López Obrador.

El mandatario abordó el tema al hablar del momento de popularidad que, según él, tiene México a nivel internacional, en particular en Estados Unidos.

El gobernante mexicano afirmó que hay consecuencias si un político o una figura pública habla mal de México en Estados Unidos y otros países.

“Si alguien habla mal de México, lo cuestionan", comentó.

Por: EFE