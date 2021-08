A través de Twitter se burlaron del nuevo look del famoso presentador Juan Diego Alvira, quien hace poco llegó de vacaciones.

Juan Diego Alvira publicó la grabación en el set del noticiero y en la que se ve su cambio, lo que generó siento de mensajes en el que le expresaban cariño pero también le reprochaban el nuevo corte de cabello.

«Lo quiero mucho pero parece que tuvieras un peluquín», «Juan Diego se paso de botox o de filtro», «Juan Diego que te le bajen un poquito al maquillaje, tienes mucho polvo y ese lápiz en los ojos no te luce, te estás pareciendo a Juan Gabriel», son algunos de los mensajes que se puede leer en el últimos IGTV del presentador.

Ennserio perdón pero no logro entender por que peluquearon así al pobre Juan Diego Alvira jajaja pic.twitter.com/E3K8lhcrLb

El look de Juan Diego Alvira después de vacaciones. pic.twitter.com/ZtRXQg9p1I

Ese nuevo look de Juan Diego Alvira me parece que no le luce mucho… Eso parece un peluquin 🤭 pic.twitter.com/HzWGajF3nl

— Yady (@yadiramantilla) August 4, 2021