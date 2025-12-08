Lola, una cachorrita, se perdió en Belén: ayudemos a encontrarla para que disfrute de su nuevo hogar

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    lola, cachorrita perdida en belén
    Minuto30.com .- La comunidad de Belén Las Margaritas en Medellín se encuentra en la búsqueda urgente de Lola, una perrita cachorrita que se extravió en el sector durante la mañana de este domingo 7 de diciembre.

    Lola requiere especial atención, pues es muy nueva en el área y está desorientada. La cachorrita acaba de ser rescatada de la región de Urabá y no conoce el sector de Belén, lo que aumenta la preocupación por su seguridad.

    Se solicita a cualquier persona que la haya encontrado, la haya visto o tenga información sobre su paradero, que se comunique de inmediato con sus rescatistas y familia. Es vital que Lola regrese pronto a un hogar seguro comunicándose al whatsapp 315 254 1833

    ¡Ayudemos a que Lola, que ya sufrió un rescate, no tenga que pasar más tiempo en la calle y regrese sana y salva a su nuevo hogar!

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


