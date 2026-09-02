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    Loko se perdió por enciso y su familia lo busca ¿lo vio?

    Si usted tiene información valiosa sobre el paradero de ‘Loko’, lo ha visto pasar recientemente o lo tiene bajo su cuidado, por favor comuníquese

    Publicado por: SoloDuque

    loko se perdio por enciso
    Loko se perdió por enciso y su familia lo busca ¿lo vio?

    Resumen: El perrito se perdió el pasado viernes 28 de agosto en el sector comprendido entre los barrios Enciso y El Pinal. Sus dueños habilitaron una línea de WhatsApp para recibir información y lograr su pronto rescate.

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    Minuto30.com .- La angustia se apoderó de una familia medellinense que busca incansablemente a su mascota. Se trata de ‘Loko’, un hermoso perrito que se encuentra extraviado desde el pasado viernes 28 de agosto en la zona centro-oriental de la ciudad.

    De acuerdo con el reporte ciudadano y el cartel de búsqueda compartido por sus cuidadores, el rastro del animal se perdió en el sector ubicado entre los barrios Enciso y El Pinal (Comuna 8 – Villa Hermosa). Desde ese momento, su familia ha iniciado una intensa campaña por las calles y a través de redes sociales para lograr ubicarlo sano y salvo.

    Un llamado a la solidaridad ciudadana

    Los dueños de ‘Loko’ hacen un angustioso llamado a la empatía y la solidaridad de los habitantes de estos barrios, así como de transeúntes y conductores que frecuentan la zona.

    El mensaje de la familia es claro: le piden encarecidamente a cualquier persona que lo haya visto deambular por el sector, que sepa de su paradero, o a quien de buen corazón lo haya rescatado de las calles y le esté brindando abrigo temporal, que se comunique de inmediato para terminar con esta dolorosa separación.

    Línea de contacto directo

    WhatsApp al 324 573 4325.
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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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