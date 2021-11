‘Lokillo’ le dice no a los reality y tiene sus razones

En medio de una entrevista, el comediante Yedinson Ned Flórez, más conocido como ‘Lokillo’ reveló que recibió la invitación a Masterchef y este dijo que no.

Lokillo, nacido en Dabeiba, Antioquia, habló sobre su participación en un reality de la televisión nacional y dijo que rechazó la propuesta de participar en Masterchef, programa que hace algunos días le entregó 200 millones de pesos a la actriz Carla Giraldo.

«Ya me invitaron y dije que no, no me interesan mucho los reality shows, creo que ese tiempo lo aprovecho construyendo otras cosas», explicó el comediante.

Sin embargo, Lokillo afirmó que cuando un colega del humor se encuentra participado, para él es un logro colectivo.

«Todo lo que le pase a los comediantes, realmente le está pasando a la comedia, por encima de los nombres. Si hoy ‘Lokillo’ está nominado a un premio es la comedia la que gana… Si un comediante se gana un reality es la comedia la que gana… Siempre han tenido un colega que llega a poner la cuota de alegría», dijo Flórez en la entrevista.

