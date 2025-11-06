LOGRO ÉPICO: El Carriel Antioqueño al nivel del Café de Colombia ¡Ya es Denominación de Origen!

Resumen: Este reconocimiento posiciona al carriel dentro del selecto grupo de Denominaciones de Origen protegidas en Colombia (entre las cuales se encuentran varios cafés regionales, sombreros y alimentos como el bocadillo veleño)

Ante artesanos de Jericó, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) hizo pública la Resolución 72998 de septiembre de 2025 que le otorgó protección de la Denominación de Origen a uno de los símbolos más importantes de la cultura paisa, y delegó a la Asociación de Fabricantes del Tradicional Carriel Antioqueño, la facultad de autorizar el uso de esta denominación.

El encuentro estuvo liderado por la superintendente, Cielo Rusinque, y por Adriana Mejía, gerente de Artesanías de Colombia, entidad que acompañó a los artesanos, junto con la SIC, en la presentación de la solicitud para la obtención de la denominación.

La decisión se adoptó después de verificar que el producto elaborado en Antioquia cumple con los criterios de calidad, reputación y vínculo geográfico exigidos por la Decisión 486 de la Comunidad Andina y por la normativa nacional sobre propiedad industrial. El acto administrativo reconoce que este objeto posee características únicas derivadas de sus materiales, técnicas de fabricación artesanal y saberes transmitidos de generación en generación.

Artesanías de Colombia S.A-BIC, en cumplimiento de su misión de liderar las estrategias para el desarrollo y fortalecimiento del sector artesanal, dignificando la vida y el oficio del artesano, acompañó el camino hacia el logro de este reconocimiento nacional, que traerá grandes beneficios para quienes trabajan en la fabricación de este tradicional producto.

“Desde Artesanías de Colombia trabajamos para que los oficios tradicionales sigan floreciendo. Hoy celebramos que el carriel antioqueño reciba la denominación de origen como símbolo de nuestra identidad y de la fuerza de nuestros artesanos. Este es un homenaje a quienes, con paciencia y amor, han mantenido viva una tradición que nos une como país”, indicó Adriana Mejía, gerente de Artesanías de Colombia.

La directiva agregó que “los artesanos son los verdaderos protagonistas. Con sus manos tejen la historia, la pasión y el talento que hacen de Colombia un país inmensamente rico en cultura.”

Un reconocimiento a la identidad paisa y al patrimonio cultural

El Carriel antioqueño, además de ser un accesorio funcional, representa la historia de los arrieros, el espíritu emprendedor del pueblo paisa y la tradición marroquinera que ha perdurado durante siglos. Su fabricación artesanal, cuidadosamente preservada por maestros artesanos de municipios como Jericó, Envigado, El Retiro, Támesis y Fredonia, lo ha convertido en un ícono cultural y económico del suroeste antioqueño.

Con esta declaración, la SIC reafirma su compromiso con la defensa del patrimonio cultural inmaterial, la promoción del desarrollo territorial y el fortalecimiento de los productos con identidad regional.

Adriana Mejía, gerente de Artesanías de Colombia, subrayó: “Hoy celebramos que ésta ya fue concedida y entregada de forma pública este 6 de noviembre en Jericó, lo que constituye otro de los hitos del Gobierno del Cambio, para seguir construyendo a Colombia como el país de la belleza”.

Importancia de la denominación de origen para los artesanos fabricantes del carriel antioqueño

La denominación de origen es un signo distintivo que designa un producto como originario de una región geográfica determinada, cuando su calidad, reputación u otras características se deben esencialmente a ese origen.

Algunos de los beneficios que recibirán los hacedores de este objeto tradicional con esta declaratoria de denominación de origen, son:

● Este reconocimiento posiciona al carriel dentro del selecto grupo de Denominaciones de Origen protegidas en Colombia (entre las cuales se encuentran varios cafés regionales, sombreros y alimentos como el bocadillo veleño), lo que le otorga prestigio, diferenciación y respaldo institucional en los mercados nacionales e internacionales.

● La decisión contribuye a la economía popular, al turismo cultural y al relevo generacional de los oficios artesanales, fortaleciendo la identidad cultural de Antioquia y del país.

Historia de un símbolo que nació del camino

El carriel apareció como una solución práctica para los arrieros que transitaban las trochas andinas, pues necesitaban una bolsa resistente donde guardar herramientas, alimentos, documentos y objetos personales como espejos, peinillas, barberas y jabones. De ahí surgió este bolso de cuero, generalmente con doce bolsillos -cinco de ellos secretos- que acompañaba al arriero en su labor diaria.

Según investigaciones históricas, el carriel evolucionó desde diseños europeos adaptados a la geografía antioqueña. Se elaboraba originalmente con materias locales como la madera y el cuero, pero con el tiempo, incorporó materiales como la fibra de fique y la lona.

Con esta distinción, la SIC declara la protección de la Denominación de Origen ‘Carriel antioqueño’ y reconoce su valor como símbolo de identidad paisa.