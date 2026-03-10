Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El reporte ciudadano permitió trazar un mapa claro de la intensidad del movimiento

¡Lo sintió medio país! Desde 10 departamentos de Colombia reportaron el fuerte temblor de esta tarde

Minuto30.com .- El barrido posterior al sismo de las 5:11 de la tarde de este lunes 9 de marzo confirma la magnitud de lo que sintieron los colombianos. Según el reporte más reciente del Servicio Geológico Colombiano (SGC), la ciudadanía respondió masivamente a través de la plataforma “Sismo Sentido”, acumulando un total de 940 reportes provenientes de 79 municipios en 10 departamentos del país.

Aunque el epicentro se localizó en El Cairo (Valle del Cauca), con una profundidad de 91 kilómetros, la energía liberada se percibió con fuerza desde el Pacífico hasta la cordillera Oriental.

El mapa del “sacudón”: De Buenaventura a Bogotá

El reporte ciudadano permitió trazar un mapa claro de la intensidad del movimiento. Las autoridades confirmaron que el sismo se sintió “duro” en los departamentos de:

Valle del Cauca: Especialmente en El Cairo, Trujillo y Bolívar (municipios aledaños al epicentro).

Antioquia: Con reportes significativos en Medellín y el Valle de Aburrá.

Eje Cafetero: Manizales, Pereira y Armenia fueron de las ciudades con mayor percepción de intensidad.

Otros departamentos: Risaralda, Caldas, Quindío, Chocó, Cauca (hasta Popayán), Tolima, Huila y Cundinamarca (incluida Bogotá).

#SGCSismoSentido. Sismo hoy 9 de marzo de 2026 a las 5:11 p. m. en El Cairo, Valle del Cauca. Magnitud 4,7. Información obtenida gracias a los reportes enviados por la comunidad. Más información para este sismo: https://t.co/rqq3jR7dvb Si lo sentiste repórtalo en:… pic.twitter.com/Yf1THGpSe3 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) March 10, 2026

Parte de tranquilidad: Sin daños de gravedad

Pese a los centenares de reportes y al susto generado, los organismos de socorro (Defensa Civil y Bomberos) han entregado un parte preliminar de tranquilidad