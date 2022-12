in

Un insólito caso es viral en redes sociales. Una mujer «secuestró» a su novio en la casa bajo el pretexto de evitar que las vecinas se lo roben o que él la vaya a engañar.

En video, a través de TikTok, el hombre, bien “agarratido” de la esposa, relató que “me da miedo hacia ella que se vaya a poner un poco tóxica, me he querido escapar con algunos amigos, pero ella rápidamente se molesta”, señala el hombre a quien la novio literalmente lo «secuestró.

El entrevistador le cuestiona sobre el empleo y la respuesta es igualmente sorprendente. “No trabajo, ella me mantiene, ella me cuida, me protege en la casa y ella dice que es mejor para mi, yo hago las cosas que tengo que hacer acá”, recalca.

En el video el hombre termina hablando de su extrañeza porque lo dejaron estar en la acera de la vivienda para la entrevista. “Me impresiona que me deje salir un tantito”, finaliza.

«Soy virgen, si quieres pregúntale a mi novio»

En video siguiente, también fue entrevistada ella. «Soy virgen, si quieres pregúntale a mi novio», dice ella a lo que el responde con un claro si. «Desde el momento en que nos conocimos, ella me dijo que esperáramos, que siguiéramos manteniéndonos», explica al tiempo que, apesadumbrado menciona que «muchas veces he tenido ganas, muchas ganas de algo más, pero ella ha sido muy firme en que la respete y conservarnos, que respete el cuerpo de la mujer y me parece muy bonito».

El video concluye con ella explicando que seguirá virgen hasta que él le de el anillo, la lleve a la iglesia a casarse y la lleve de luna de miel a Cancún.

