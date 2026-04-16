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    ¿Lo reconoces? Este perrito fue encontrado cerca de la Autopista Norte

    Fue encontrado desorientado cerca del sector de Hacienda Niquía, por la Autopista Norte

    Publicado por: Juan Manuel

    ¿Lo reconoces? Este perrito fue encontrado cerca de la Autopista Norte

    Resumen: El 14 de abril se encontró un perrito pequeño que andaba desesperado y desorientado en la Autopista Norte, en el sector de Hacienda Niquía. Actualmente se está buscando a sus dueños.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El 14 de abril se encontró un perrito pequeño que andaba desesperado y desorientado en la Autopista Norte, en el sector de Hacienda Niquía. Actualmente se está buscando a sus dueños.

    Para entregarlo, solo se hará a la persona que pueda demostrar la propiedad del animal, presentando pruebas como fotos y el carnet de vacunación. Además, se aclara que el perrito no está esterilizado.

    Por esa razón, únicamente será entregado a su dueño si el animal es entregado ya operado. Para más información o contacto, se puede escribir al WhatsApp 3173684003.


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