¿Lo reconoces? Este perrito fue encontrado cerca de la Autopista Norte

Resumen: El 14 de abril se encontró un perrito pequeño que andaba desesperado y desorientado en la Autopista Norte, en el sector de Hacienda Niquía. Actualmente se está buscando a sus dueños.

El 14 de abril se encontró un perrito pequeño que andaba desesperado y desorientado en la Autopista Norte, en el sector de Hacienda Niquía. Actualmente se está buscando a sus dueños.

Para entregarlo, solo se hará a la persona que pueda demostrar la propiedad del animal, presentando pruebas como fotos y el carnet de vacunación. Además, se aclara que el perrito no está esterilizado.

Por esa razón, únicamente será entregado a su dueño si el animal es entregado ya operado. Para más información o contacto, se puede escribir al WhatsApp 3173684003.