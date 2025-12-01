Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¿Lo reconoce por la ropa? De ocho tiros lo mataron en un peatonal del Hueco de la Candelaria

Minuto30.com .- Un hombre de entre 30 y 35 años fue asesinado en la noche del domingo 30 de noviembre, en un nuevo caso de sicariato registrado en Medellín. El crimen ocurrió a las 5:36 de la tarde en un sendero peatonal del Barrio Córdoba, específicamente en el sector conocido como El Hueco de la Candelaria.

La víctima, cuya identidad aún se desconoce, recibió al menos ocho impactos de bala, que le causaron la muerte en el lugar. Testigos indicaron que el hombre no era conocido en el sector.

El hoy occiso vestía completamente de negro: camiseta negra, sudadera negra, gorra negra y tenis negros. Un dato clave para la investigación es que portaba en una de sus manos un casco de moto negro y unas llaves que presumiblemente pertenecían a una motocicleta.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para establecer la identidad del hombre y los móviles de este violento homicidio.