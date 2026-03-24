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    ¿Lo reconoce? Perrito fue encontrado deambulando en unidad residencial de Niquía

    El peludito está bien cuidado y se nota que tiene hogar

    Publicado por: SoloDuque

    ¿Lo reconoce? Perrito fue encontrado deambulando en unidad residencial de Niquía

    Resumen: El peludito está bien cuidado y se nota que tiene hogar

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En la tarde de este martes, 24 de marzo, fue reportado el hallazgo de un perrito que se encontraba deambulando solo por las instalaciones de la unidad residencial Hacienda Niquía, en el municipio de Bello.

    De acuerdo con la información ciudadana, la mascota fue vista desde la 1:00 p. m. Debido a su buen estado de salud, limpieza y comportamiento dócil, se presume que tiene una familia que lo está buscando desesperadamente y que pudo haberse escapado en un descuido.

    ¿Cómo ayudar?

    Si usted es el dueño de este perrito, lo reconoce como la mascota de algún vecino o tiene información que ayude a dar con el paradero de sus familiares, por favor comuníquese de inmediato:

    Contacto: WhatsApp 310 547 1449

    Agradecemos de antemano a toda la comunidad por compartir esta publicación. Entre más personas vean la foto, más rápido podrá este pequeño volver al calor de su hogar.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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