Resumen: Autoridades buscan identificar el vehículo o a las personas que arrojaron el cuerpo en este basurero improvisado. Por ahora, este homicidio permanece sin personas capturadas.

¿Lo reconoce? Cuerpo hallado en «la curva del diablo» tiene tatuajes en pecho y brazo izquierdo

Minuto30.com .- Una aterradora escena interrumpió el paso de los transeúntes en la mañana de este martes en el sector de Moravia, al norte de Medellín. Entre bolsas de basura fue abandonado el cuerpo sin vida de un hombre, el cual presentaba múltiples signos de extrema violencia ocasionados por arma cortopunzante.

Se conocen los detalles de este escalofriante crimen y las señales particulares reveladas por las autoridades para lograr la pronta identificación de la víctima.

Abandonado junto a la basura

Un habitante del sector que caminaba por la zona se topó en la mañana del lunes 27 de abril con el dantesco escenario sobre la vía pública de la carrera 62 con calle 88, en plena Avenida Regional, sentido Sur – Norte, en el punto conocido popularmente como “La curva del diablo”.

Al llegar las patrullas, confirmaron el hallazgo. La víctima yacía tendida bocarriba al lado de un acopio de bolsas de basura. Junto al cadáver, los investigadores encontraron una cobija de colores que habría sido utilizada por los victimarios para trasladarlo u ocultarlo.

Detalles físicos y tatuajes clave para su identificación

Hasta el momento se esconoce su identidad pero se conocieron detalles que podrian ayudar para que reconozcan en las instalaciones de Medicina Legal:

Edad aproximada: Entre 30 y 35 años.

Prendas de vestir: Llevaba puesta una camisa negra y un pantalón color gris. Un detalle que llamó la atención de las autoridades es que portaba medias blancas, pero se encontraba sin zapatos.

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Señales particulares: La víctima tiene un tatuaje al lado izquierdo de su el pecho, en “el corazón”, con el nombre “NILDA”. Además, presenta un segundo tatuaje en el brazo izquierdo con la forma de un ojo de gran dimensión.

Sevicia en el ataque: Múltiples puñaladas

El cuerpo dejó en evidencia la brutalidad del ataque. El hombre fue hallado con el rostro completamente ensangrentado y fuertes hematomas en ambos ojos, producto de contusiones.

El dictamen preliminar detalló una ráfaga de lesiones ocasionadas con arma blanca, concentradas principalmente en la cabeza y el cuello; de ellas varias lo habrían degollado; además tenía cortes y raspones en la espalda.

Autoridades buscan identificar el vehículo o a las personas que arrojaron el cuerpo en este basurero improvisado. Por ahora, este homicidio permanece sin personas capturadas.