¡Lo que quiere es la Liga! Medellin tiene una titular de lujo para su primer partido de Cuadrangulares

Resumen: Independiente Medellin enfrenta su primer partido de Cuadrangulares vistando a Junior en Barranquilla
Minuto30.com .- Deportivo Independiente Medellin publicó en sus redes sociales «la poderosa» titular con la que enfrenta a Junior en el primer partido por Cuadrangulares Semifinales Grupo A por la aliga Betplay II 2025.
Aguerre en el arco le da la seguridad al equipo dirigido por Alejandro Restrepo que lo caracteriza.
Leyser Chaverra, Torijano, Londoño, Mena, Serna, Perlaza, Alvaro, Francisco Chaverra, Jarlan Barrera y Brayan León hacen de esta una nómina de lujo, con la que el poderoso espera ir por este titulo del Fútbol Profesional Colombiano.