Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Lo que quiere es la Liga! Medellin tiene una titular de lujo para su primer partido de Cuadrangulares

    • ¡Lo que quiere es la Liga! Medellin tiene una titular de lujo para su primer partido de Cuadrangulares

    ¡El DIM va por el liderato y vuelve Mantilla! Titulares del ‘Poderoso’ para enfrentar a Pereira
    Alejandro Restrepo, técnico del DIM, anunció el grupo de titulares para enfrentar a los 'pelaítos' del Deportivo Pereira. Foto: DIM
    Compartir:
    • ¡Lo que quiere es la Liga! Medellin tiene una titular de lujo para su primer partido de Cuadrangulares

    Resumen: Independiente Medellin enfrenta su primer partido de Cuadrangulares vistando a Junior en Barranquilla

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Deportivo Independiente Medellin publicó en sus redes sociales «la poderosa» titular con la que enfrenta a Junior en el primer partido por Cuadrangulares Semifinales Grupo A por la aliga Betplay II 2025.

    Aguerre en el arco le da la seguridad al equipo dirigido por Alejandro Restrepo que lo caracteriza.

    Leyser Chaverra, Torijano, Londoño, Mena, Serna, Perlaza, Alvaro, Francisco Chaverra, Jarlan Barrera y Brayan León hacen de esta una nómina de lujo, con la que el poderoso espera ir por este titulo del Fútbol Profesional Colombiano.

    Foto:DIM

    Noticias relacionadas

    ¡Como si estuvieran castigados! Con estadio casi vacío, Junior recibe al DIM en el Metropolitano

    ¡Sin el Polaco! Grupo de convocados del DIM para enfrentar a Junior esta noche

    ¡Hoy es un día ‘Poderoso’! El DIM va por el triunfo contra Junior en su inicio de los cuadrangulares

    ¡Leve retraso, pero todo en orden! El DIM tuvo dificultades para llegar a Barranquilla

    Compartir:
    • Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Lo que quiere es la Liga! Medellin tiene una titular de lujo para su primer partido de Cuadrangulares

    ¡Lo que quiere es la Liga! Medellin tiene una titular de lujo para su primer partido de Cuadrangulares

    ¡Como si estuvieran castigados! Con estadio casi vacío, Junior recibe al DIM en el Metropolitano

    ¡Como si estuvieran castigados! Con estadio casi vacío, Junior recibe al DIM en el Metropolitano

    ¡Los verdolagas no defraudan! Ya son miles los hinchas de Atlético Nacional asegurados para la fase de cuadrangulares

    ¡Los verdolagas no defraudan! Ya son miles los hinchas de Atlético Nacional asegurados para la fase de cuadrangulares

    ¡Sin el Polaco! Grupo de convocados del DIM para enfrentar a Junior esta noche

    ¡Sin el Polaco! Grupo de convocados del DIM para enfrentar a Junior esta noche

    ¡Hoy es un día ‘Poderoso’! El DIM va por el triunfo contra Junior en su inicio de los cuadrangulares

    ¡Hoy es un día ‘Poderoso’! El DIM va por el triunfo contra Junior en su inicio de los cuadrangulares


    [grupos] [fixture items="7"]