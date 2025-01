¡Lo que faltaba! Gobierno Petro le pidió ayuda a Fico con la Unidad de Víctimas por ‘falta de plata’

En una carta enviada por la directora Territorial de la Unidad para las Víctimas, Claudia Vallejo, la entidad le solicitó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que les ayudara con funcionamiento en Antioquia, ante la supuesta falta de plata que ha presentado el Gobierno Nacional.

Y es que en la carta la directora se basó en el «contexto fiscal actual del Gobierno Nacional» para pedirle ayuda al mandatario local. El problema de la entidad radica en que están presentando retrasos «en la contratación del Operador que a su vez contrate al equipo de Orientadores y documentadores que realizan la atención en los puntos de atención a víctimas -PAV-«, se lee en la carta.

Por eso, mientras el Gobierno decide girar el dinero, la directora territorial le pidió al alcalde «todo el apoyo y disposición para que el equipo de atención a víctimas dispuesto por su entidad pueda realizar la atención y orientación a la ciudadanía que se acerque a los puntos de atención solicitando información como una de las competencias de las entidades territoriales».

Incluso, para lograr esto, indicó que pondrían a disposición su equipo para apoyar con «orientaciones, capacitaciones y/o el acceso a las herramientas requeridas para facilitar la atención acertada a las víctimas del conflicto armado en su municipio. En esta contingencia, de la misma manera, la Unidad para la Atención a las Víctimas está revisando la posibilidad de vincularse con personal de planta de la entidad para apoyar, en algunos días en la semana, con el suministro de información a la población víctima, para lo cual requerimos el concurso de su administración municipal, oportunamente le estaremos confirmando sobre este particular».

La carta no ha caído bien en algunos sectores políticos, que no se explican cómo el Gobierno Nacional, teniendo más de 500 billones de pesos de presupuesto, no ha comenzado programas sociales fundamentales para el país.