Resumen: Para reconocer el esfuerzo de las mujeres colombianas que han postergado su formación académica por la maternidad, la institución universitaria CEIPA lanzó la campaña “Lo que ella no sabe que yo veo”, mediante la cual otorgará seis becas parciales para programas virtuales de pregrado y posgrado valoradas en aproximadamente 150 millones de pesos. Hasta el 22 de mayo de 2026, estudiantes, egresados y colaboradores podrán postular a sus madres publicando un video de máximo 60 segundos en Instagram donde relaten ese esfuerzo silencioso que admiran de ellas; las ganadoras serán elegidas orgánicamente por la mayor cantidad de "likes" y anunciadas el 29 de mayo, recibiendo además premios de bienestar integral gracias a una alianza con Action Black.

“Lo que ella no sabe que yo veo”: CEIPA otorgará becas para reconocer el esfuerzo silencioso de las madres

A través de una innovadora campaña, la institución busca reducir las brechas de acceso a la educación superior para las mujeres que postergaron sus sueños profesionales por la maternidad.

Sabaneta, mayo de 2026. En Colombia, el camino hacia la profesionalización para las mujeres sigue enfrentando obstáculos significativos. Según cifras oficiales, solo 41 de cada 100 mujeres bachilleres logran acceder a la educación superior, siendo la maternidad temprana uno de los factores determinantes en la suspensión de sus estudios. Ante esta realidad, CEIPA ha lanzado la iniciativa “Lo que ella no sabe que yo veo”, un programa de becas que busca premiar el liderazgo y la resiliencia de las madres colombianas.

La campaña nace con el propósito de visibilizar a la “madre real”: aquella que encabeza el 46,5% de los hogares del país —según el DANE— y que, en muchos casos (68,8%), asume la jefatura del hogar sin una pareja, convirtiéndose en el principal sostén económico y emocional de su familia.

Una oportunidad de $150 millones para el futuro

Conscientes de que muchas madres han aplazado sus proyectos personales para priorizar el futuro de sus hijos, CEIPA entregará seis becas parciales para programas virtuales, distribuidas en cuatro cupos para pregrado y dos para especializaciones. El valor total de esta inversión educativa asciende aproximadamente a los $150 millones de pesos.

“En CEIPA creemos que el ‘Poder Hacer’ no es un eslogan, es una forma de ver el mundo. Las madres encarnan ese concepto mejor que nadie: hacen, sostienen, transforman y no se rinden”, afirmó Surley Marín, Directora Nacional de Experiencia y Personas de CEIPA. “Queremos decirles que su esfuerzo también merece ser visto, reconocido y convertido en una oportunidad real de educación”.

¿Cómo participar?

La convocatoria está dirigida a estudiantes activos, egresados y colaboradores de CEIPA en todas sus sedes. El proceso de postulación es digital y creativo:

Grabar un video: De máximo 60 segundos respondiendo a la pregunta: “¿Qué hace tu mamá que ella no sabe que tú ves?”.

Publicar en Instagram: Los participantes deben subir el video a sus redes sociales etiquetando a @UCEIPA.

Votación orgánica: Los ganadores serán elegidos mediante el número de «likes», con dos becas asignadas para la sede Sabaneta, dos para Barranquilla y dos para especializaciones.

Las postulaciones y el periodo de votación estarán abiertos desde el 4 hasta el 22 de mayo de 2026.

Educación y bienestar integral

Además del componente académico, la campaña cuenta con el respaldo de Action Black, que otorgará membresías anuales y semestrales a las madres cuyos videos obtengan la mayor interacción, promoviendo así el bienestar físico como complemento a la formación profesional.

Dentro de la propia institución, la relevancia de esta campaña es evidente: el 56,2% de la comunidad estudiantil de CEIPA son mujeres, y de ellas, una cuarta parte ya ejerce el rol de madre. Con esta iniciativa, la institución no solo rinde un homenaje simbólico en el Mes de las Madres, sino que abre puertas concretas para que el «esfuerzo silencioso» de las mujeres colombianas se transforme en un título profesional.

Los nombres de las ganadoras se darán a conocer el próximo 29 de mayo de 2026.