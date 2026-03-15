Resumen: A través de videos difundidos en redes sociales, se evidenció la rápida reacción de otros hinchas que viajaban en la misma caravana

Lo que debía ser una fiesta terminó en emergencia: hinchas de Millos lesionados por accidente de tránsito

Minuto30.com .- Un fuerte accidente de tránsito se registró en la tarde de este sábado en la vía que conduce a la capital de Boyacá. Un bus de servicio público, que transportaba a un numeroso grupo de seguidores de Millonarios FC, sufrió un aparatoso incidente poco antes de llegar a su destino para el encuentro frente a Boyacá Chicó por la fecha 11 de la Liga.

Detalles del siniestro/h3

El impacto fue de tal magnitud que el automotor se salió de la calzada, terminando en la berma del trazado vial. Imágenes captadas por viajeros muestran la gravedad del choque: el bus quedó completamente sin parabrisas y con daños severos en su estructura delantera.

Solidaridad entre barristas

A través de videos difundidos en redes sociales, se evidenció la rápida reacción de otros hinchas que viajaban en la misma caravana. Fueron los propios fanáticos quienes se bajaron de otros vehículos para brindar primeros auxilios a sus compañeros mientras llegaban los organismos de socorro.

Reporte de salud

Hacia las 4:30 p. m., en las redes sociales confirmaron que la situación estaba bajo control:

Varias ambulancias llegaron al lugar para trasladar a los heridos a centros asistenciales cercanosy aunque habían varios lesionados con contusiones y heridas menores, hasta el momento no se reportan víctimas fatales.

La Policía de Tránsito realiza las pericias para determinar las causas del siniestro vial..