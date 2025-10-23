huella de mascota
¡Lo prendieron fuego por que ladraba! A la cárcel dos mujeres que habrían matado a su mascota

Resumen: La investigación, liderada por una fiscal de la Seccional Sucre con el apoyo del Grupo para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), determinó que la acción en la que incurrieron las dos mujeres obedeció al ladrido insistente de pastor alemán.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías de Sincelejo (Sucre) a dos mujeres señaladas de rociar un líquido inflamable sobre su mascota, un perro de raza pastor alemán, al cual luego le habrían prendido fuego. Esto provocó la muerte del animal.

Se trata de Teresita de Jesús Alcocer Puentes y Arlin Winneth Cuello Alcocer a quienes la Fiscalía les imputó el delito de muerte a animal agravado, del que fue víctima su mascota, de nombre Rommy.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de octubre en la terraza de una vivienda ubicada del barrio Santa Helena de la capital sucreña, donde residen las dos mujeres.

Rommy murió a causa de las quemaduras provocadas presuntamente por sus dueñas. Foto: Fiscalía

La investigación, liderada por una fiscal de la Seccional Sucre con el apoyo del Grupo para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), determinó que la acción en la que incurrieron las dos mujeres obedeció al ladrido insistente de pastor alemán.

Tras conocer los hechos que narró el fiscal del caso, la juez decidió imponer a las procesadas medida de aseguramiento en centro carcelario.

Cargo que ninguna aceptó.

Información publicada por la Fiscalía General de la Nación

