    La descripción del atacante fue clave para que las unidades del cuadrante lograran su detención cerca a Prado Centro

    Publicado por: SoloDuque

    Foto de cortesía.
    ¡Lo pillaron! Habría apuñalado a otro en pleno separador de Prado Centro y por poco lo mata

    Resumen: Las autoridades fueron alertadas sobre una persona lesionada en la calle. Al llegar al sitio, encontraron a un hombre que vestía jean de color vino tinto, quien presentaba múltiples heridas ocasionadas con un arma cortopunzante.

    Minuto30.com .- La rápida reacción de las patrullas de vigilancia de la Policía Metropolitana permitió la captura en flagrancia de un hombre de 35 años, señalado de propinar un ataque con arma blanca a otro ciudadano en el sector de Prado Centro. El incidente, calificado inicialmente como tentativa de homicidio, ocurrió en la madrugada del pasado sábado 24 de enero.

    El hecho se registró a las 04:06 a. m. aproximadamente, en la Calle 53 con Carrera 51, en el separador de las vías vehiculares del barrio Estación Villa.

    El ataque y la víctima

    Las autoridades fueron alertadas sobre una persona lesionada en la calle. Al llegar al sitio, encontraron a un hombre que vestía jean de color vino tinto, quien presentaba múltiples heridas ocasionadas con un arma cortopunzante.

    Debido a la gravedad de las lesiones, el afectado fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde se encuentra en delicado estado de salud, y permanece bajo pronóstico reservado pero ya en proceso de recuperación.

    Captura del agresor gracias a su vestimenta

    La descripción del atacante fue clave para que las unidades del cuadrante lograran su detención a pocos metros del lugar de los hechos. El capturado es un hombre de 35 años, contextura delgada que, al momento de la agresión, vestía un distintivo conjunto deportivo color azul oscuro con un estampado blanco del número 60.

    Tras ser interceptado por los uniformados, se procedió a realizar la captura formal. El individuo fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de tentativa de homicidio.

