¡Lo pillaron con la «navaja» y la ropa ensangrentada! Habría intentado matar a un venezolano en el centro de Medellín

Minuto30.com .- En una rápida reacción de las autoridades, lograron la captura de un hombre que, minutos antes, habría intentado acabar con la vida de un ciudadano de nacionalidad venezolana en pleno corazón de Medellín. Los hechos se registraron a las 03:30 de la mañana de este jueves 25 de diciembre.

Según testigos, la víctima se encontraba en la calle a la altura de la carrera 51 D con calle 53, cuando se vio envuelta en una fuerte discusión con otro sujeto. En medio del altercado, el agresor sacó un arma cortopunzante y atacó al ciudadano extranjero, emprendiendo la huida de inmediato.

Pruebas contundentes: Ropa ensangrentada y el arma

Gracias a la oportuna denuncia de los testigos y al monitoreo de las cámaras de seguridad, la Policía Nacional activó un plan candado que permitió interceptar al sospechoso pocas cuadras después del sitio del ataque.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el hombre tenía una navaja con la que presuntamente se cometió la agresión; asi mismo se le incautó una camiseta “chingletiada” de sangre, lo que vincularía directamente con la escena del crimen.

Estado de salud de la víctima

El hombre herido fue auxiliado y trasladado de urgencia hacia una clínica del norte de Medellín, donde se recupera de las lesiones sufridas y permanece bajo observación profesional.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de tentativa de homicidio.

Las autoridades investigan si el ataque obedeció a problemas personales previos o a un hecho de intolerancia derivado de las celebraciones de Navidad.

