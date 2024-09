Lo nuevo de Nueva York que recrea foto histórica de la ciudad y que identificó su progreso regresa para ser un referente turístico.

La fotografía publicada el 2 de octubre de 1932 por el New York Herald Tribune, que se convirtió en un momento histórico en la construcción de los rascacielos de la Gran Manzana. Regresa de nuevo como en la terraza de «The Beam» otro rascacielo que tiene como fondo uno de esos referentes turísticos. Que con una estructura giratoria y viga, sitúa a los visitantes en el mismo lugar en una panorámica de 360. Una nueva atracción que permite recrear la icónica instantánea de la Gran Manzana en el Top of the Rock por $25 dólares por persona y se abrió este 2023. La instantánea original, captaba a once obreros almorzando en su turno de descanso sobre en una viga con la ciudad de Nueva York a sus pies. Ahora en este Siglo XXI familias, amigos y compañeros que deseen pueden volver hacerlo.

REFERENTE HISTÓRICO

The Beam en lo alto del mismo edificio toma diferentes ángulos para recrear a la foto referenciada como Lunch Atop a Skyscraper (Almuerzo sobre un rascacielos), que fue tomada durante la construcción del Rockefeller Plaza (30) en el piso 69, a 240 metros de altura.

LO NUEVO DE NUEVA YORK «THE BEAM» ROCKEFELLER CENTER

