¡Lo mató por celos! Alias ‘Pelos’, responsable de asesinar a su mejor amigo, detenido en Bogotá

Resumen: Alias ‘Pelos’ fue capturado en Bogotá tras meses de fuga, señalado como responsable del homicidio de su mejor amigo, el profesor Duván Lizcano. El crimen ocurrió en marzo durante un altercado motivado por celos, cuando la víctima fue atacada con un arma blanca y falleció dos días después. La investigación incluyó revisión de cámaras y entrevistas, y su captura se logró cuando regresó a la ciudad para un partido de fútbol.

Después de varios meses de intensa investigación, la Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de alias ‘Pelos’, señalado como el responsable del homicidio del profesor Duván Lizcano, ocurrido el pasado 2 de marzo. La detención se produjo cuando el presunto agresor regresó a la ciudad para participar en un partido de fútbol con miembros de la misma barra a la que pertenecía la víctima.

Duván Lizcano, conocido cariñosamente como ‘El Profe’, era un hombre dedicado al entrenamiento de niños en el barrio María Paz. La noche de los hechos, Lizcano había salido a celebrar el cumpleaños de su equipo, el Independiente Santa Fe, junto a un grupo de hinchas con los que compartía su pasión desde hacía años. Entre ellos estaba alias ‘Pelos’, amigo de Duván desde hacía siete años y con antecedentes por delitos menores.

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron cuando la pareja de alias ‘Pelos’ le pidió a Duván que la acompañara a comprar un cigarrillo. Durante ese momento, y bajo la influencia del alcohol y un estado de ira, el hombre atacó a Duván con un arma blanca en la Plazoleta del Rosario, causándole heridas graves. El profesor fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde falleció dos días después.

Aunque quiso ocultar el arma blanca con la que, minutos antes, le quitó la vida a un hombre en medio de una riña en el sector de La María, las cámaras de seguridad lo grabaron todo y la @PoliciaBogota logró aprehender a este menor de 17 años. Solo una decisión mal tomada lo… pic.twitter.com/OLzIInBHF1 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) October 18, 2025

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Las cámaras de seguridad registraron la fuga del agresor hacia el occidente de la ciudad, y desde ese momento se inició un minucioso rastreo. Los investigadores revisaron imágenes, realizaron entrevistas y establecieron que ‘Pelos’ había abandonado Bogotá y se encontraba en Villavicencio.

Esto le podría interesar: ¡Cayeron ‘Los Sureños’ en Bogotá! Cuatro presuntos delincuentes vinculados a robos a bancos en el Huila fueron capturados

La familia de Duván, incansable en su búsqueda de justicia, se mantuvo en constante contacto con las autoridades. “Todos los días preguntaba, buscaba. Queríamos justicia, y finalmente se logró. Mi mensaje a la ciudadanía es que denuncien: la justicia tarda, pero llega”, relató un familiar de la víctima.

Alias ‘Pelos’ permanece actualmente recluido en la URI de Puente Aranda, enfrentando un proceso judicial por homicidio agravado. La Policía y la Fiscalía resaltaron que, gracias a la articulación de sus labores, otro homicida fue retirado de las calles. En lo que va del año, cerca de 400 personas han sido capturadas en Bogotá por homicidio.

El secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo, enfatizó: “Pensar antes de actuar salva vidas. Un segundo hace la diferencia para cuidar la vida de los demás y la propia. Cuando alguien, por intolerancia, atenta contra la vida de otra persona, se convierte en un criminal.”

Las autoridades insisten en la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo o contrario a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, un paso clave para la lucha contra el crimen en la ciudad.