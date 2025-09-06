Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: sesinan a Yohan Estiven C. F. en el barrio San Javier La Loma de Medellín. La víctima había sobrevivido a un atentado hace tres meses

Lo mataron en el segundo intento: Yohan lo encontraron muerto en San Javier

Minuto30.com .- En la mañana de este sábado 6 de septiembre, las autoridades de Medellín fueron alertadas sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre en el barrio San Javier La Loma.

La víctima, identificado preliminarmente como Yohan Estiven C. F., de 34 años, ya habría sido víctima de un atentado, pues hace tres meses había sido herido con arma de fuego en el sector de Los Galpones, en el corregimiento de San Cristóbal.

Las autoridades se encuentran investigando los móviles del crimen para dar con el paradero de los responsables.

El crimen ocurrió en la carrera 129 con calle 55, noroccidente de Medellín.

