Homicidio en Betania: encuentran el cuerpo de Diego con heridas de bala en la cabeza San Cristóbal
Lo mataron y lo dejaron en zona boscosa de El Socorro: los sicarios al parecer iban en moto

Resumen: El cuerpo de la víctima presentaba múltiples impactos de bala, lo que sugiere un ataque sicarial. Las autoridades acordonaron el área e iniciaron las labores de inspección técnica a cadáver y la investigación.

Minuto30.com .- Medellín cierra la noche de este martes 21 de octubre con un hecho de violencia en la Comuna 13. Aproximadamente a las 8:20 p.m., un joven de 23 años fue encontrado sin vida en una zona boscosa del barrio El Socorro.

El cuerpo de la víctima presentaba múltiples impactos de bala, lo que sugiere un ataque sicarial. Las autoridades acordonaron el área e iniciaron las labores de inspección técnica a cadáver y la investigación.

Las primeras versiones indican que el joven habría sido atacado por dos hombres a bordo de una motocicleta. Se presume que sería un ajustes de cuentas; las autoridades iniciaron las pesquisas que lleven a esclarecer los móviles del crimen.

Trascendió que el hoy occiso, al parecer, presentaba antecedentes delincuenciales.

