Lo mataron cuando salió a comprar cigarrillos en la madrugada, en la vía a San Félix

Minuto30.com .- Un hombre de 57 años de edad fue asesinado a bala en la madrugada del pasado 14 de diciembre en el municipio de Bello, Antioquia.

El homicidio ocurrió en el Kilómetro 11 de la Vía Medellín – San Pedro de los Milagros, específicamente en la Vereda 4 Vientos del Corregimiento de San Félix.

Según testigos, la víctima salió de su casa, la cual compartía con un amigo, aproximadamente a las 2:40 a.m. a comprar cigarrillos que se le habían acabado.

Poco después, su compañero de vivienda escuchó varias detonaciones. Al salir encontró al hoy occiso tendido en la calle; en ese momento trató de auxiliarlo, pero debido a la gravedad de las heridas ya no había nada que hacer y murió en el lugar.

Sin amenazas

Las autoridades han iniciado la investigación para esclarecer el crimen; versiones extraoficiales aseguran que la víctima no había reportado amenazas ni tenía problemas conocidos que pudieran haber motivado el ataque.

