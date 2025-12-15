Lo mataron cuando salió a comprar cigarrillos en la madrugada, en la vía a San Félix

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    ¡Tragedia en Aranjuez! Hombre murió tras recibir golpe certero
    Resumen: La víctima salió de su casa, la cual compartía con un amigo, aproximadamente a las 2:40 a.m. a comprar cigarrillos que se le habían acabado.

    Minuto30.com .- Un hombre de 57 años de edad fue asesinado a bala en la madrugada del pasado 14 de diciembre en el municipio de Bello, Antioquia.

    El homicidio ocurrió en el Kilómetro 11 de la Vía Medellín – San Pedro de los Milagros, específicamente en la Vereda 4 Vientos del Corregimiento de San Félix.

    Según testigos, la víctima salió de su casa, la cual compartía con un amigo, aproximadamente a las 2:40 a.m. a comprar cigarrillos que se le habían acabado.

    Poco después, su compañero de vivienda escuchó varias detonaciones. Al salir encontró al hoy occiso tendido en la calle; en ese momento trató de auxiliarlo, pero debido a la gravedad de las heridas ya no había nada que hacer y murió en el lugar.

    Sin amenazas

    Las autoridades han iniciado la investigación para esclarecer el crimen; versiones extraoficiales aseguran que la víctima no había reportado amenazas ni tenía problemas conocidos que pudieran haber motivado el ataque.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


