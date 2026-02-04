¡Lo mataron con silenciador! Julián fue asesinado mientras lo esperaba un taxi en El Salvador

Resumen: Un hombre identificado como Julián, de 32 años, fue asesinado a tiros cuando se aproximaba a un taxi, en un hecho donde también resultó herido el conductor del vehículo de servicio público.
Minuto30.com .- Un ataque sicarial planeado con precisión quirúrgica sacudió el sector de El Morro Cristo, en el barrio El Salvador, al mediodía del martes 3 de febrero. Un hombre identificado como Julián, de 32 años, fue asesinado a tiros cuando se aproximaba a un taxi, en un hecho donde también resultó herido el conductor del vehículo de servicio público.
Los hechos ocurrieron a las 12:29 p. m. en la calle 40C con carrera 38B. Según versiones conocidas por parte de testigos, la víctima había pactado un servicio de transporte con un taxista de confianza, de 23 años, a quien conocía desde hace cinco meses.
Una emboscada planeada
El occiso y un acompañante utilizaron el taxi para desplazarse entre Enciso y Las Palmas; al llegar al lugar de destino, los esperaba un camión al que se montaron para acordar con el taxista un nuevo sitio de encuentro. Al llegar allí, dos sujetos a bordo de una motocicleta Yamaha N-Max ya los esperaban.
Cuando Julián se aproximaba al taxi, esta vez sin su acompañante, los sicarios —quienes portaban tapabocas y cascos— se acercaron. El parrillero, tras recibir una señal de su cómplice confirmando el objetivo, desenfundó una pistola con silenciador y disparó en repetidas ocasiones.
Balance del ataque
Julián recibió una herida mortal en la cabeza, tres en el pecho y tres más en sus brazos en signo de defrensa. Aunque versiones extraoficiales indican que trabajaba como conductor de plataforma en moto y poseía antecedentes judiciales, las autoridades aún no confirman el móvil del crimen.
El taxista resultó herido en el cuero cabelludo, el antebrazo derecho y un dedo del pie izquierdo. En medio del ataque, logró correr en sentido contrario para salvar su vida y fue auxiliado por un ciudadano que lo trasladó a un centro asistencial.
Pistas en la escena del crimen
En el lugar de los hechos, hallaron una parte de la motocicleta N-Max, que se habría desprendido del vehículo de los sicarios durante la huida hacia el sector del Candamo. Los agresores, uno con camiseta azul y otro con prendas oscuras, son buscados por las autoridades.
Se desconocen los posibles móviles; aunque se nota que el crimen fue programado con antelación por el uso de silenciadores y la coordinación del ataque.
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios