Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Lo mataron a bala en Sonsón, cuando estaba en La Galería

    Los atacantes escaparon del lugar

    Publicado por: SoloDuque

    Lo mataron a bala en Sonsón, cuando estaba en La Galería

    Resumen: El ataque provocó el caos inmediato en La Galería. Compradores y vendedores buscaron refugio mientras los atacantes escapaban del lugar

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La jornada comercial de este sábado 7 de febrero de 2026 terminó en tragedia en el municipio de Sonsón, Oriente antioqueño. Un ataque sicarial ocurrido en pleno corazón de la plaza de mercado, conocida como La Galería, dejó un hombre muerto.

    El hecho se registró a plena luz del día, cuando el sector bullía de actividad. Según testigos, sujetos armados se acercaron a la víctima y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones antes de emprender la huida entre los puestos de venta.

    “Sábado de Mercado” negro

    El ataque provocó el caos inmediato en La Galería. Compradores y vendedores buscaron refugio mientras los atacantes escapaban del lugar. Pese a que se intentó prestar auxilio al joven, las heridas sufridas causaron su muerte en el sitio del atentado.

    Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada aunque se confirmó que se trata de un hombre joven. Autoridades realizaron la inspección técnica del cadáver e iniciaron las invetigaciones en la escena del crimen.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.