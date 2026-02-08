Resumen: El ataque provocó el caos inmediato en La Galería. Compradores y vendedores buscaron refugio mientras los atacantes escapaban del lugar

Lo mataron a bala en Sonsón, cuando estaba en La Galería

Minuto30.com .- La jornada comercial de este sábado 7 de febrero de 2026 terminó en tragedia en el municipio de Sonsón, Oriente antioqueño. Un ataque sicarial ocurrido en pleno corazón de la plaza de mercado, conocida como La Galería, dejó un hombre muerto.

El hecho se registró a plena luz del día, cuando el sector bullía de actividad. Según testigos, sujetos armados se acercaron a la víctima y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones antes de emprender la huida entre los puestos de venta.

“Sábado de Mercado” negro

El ataque provocó el caos inmediato en La Galería. Compradores y vendedores buscaron refugio mientras los atacantes escapaban del lugar. Pese a que se intentó prestar auxilio al joven, las heridas sufridas causaron su muerte en el sitio del atentado.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada aunque se confirmó que se trata de un hombre joven. Autoridades realizaron la inspección técnica del cadáver e iniciaron las invetigaciones en la escena del crimen.