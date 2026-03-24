Resumen: Atlético Nacional anunció oficialmente que el jugador Nicolás Rodríguez Calderón ha sido apartado de todas las actividades del equipo profesional tras la denuncia penal interpuesta en su contra por presunto abuso sexual. En un comunicado emitido este 24 de marzo, el club manifestó su solidaridad con la denunciante y su rechazo a cualquier conducta que atente contra la integridad humana, al tiempo que confirmó la activación de sus protocolos internos de trabajo. Aunque la institución subrayó el respeto por la presunción de inocencia y el debido proceso, la medida suspende la participación deportiva del futbolista de 21 años mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas para esclarecer los hechos.

¡Lo llevaron solo de paseo! Nacional ya tomó una decisión sobre Nicolás Rodríguez tras denuncia en su contra

El club Atlético Nacional emitió este martes 24 de marzo un comunicado oficial en el que anuncia medidas drásticas frente a la situación jurídica del jugador Nicolás Rodríguez Calderón. La institución decidió separar al futbolista de todas las actividades del equipo profesional mientras avanzan las investigaciones por el presunto delito de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir.

Suspensión inmediata de actividades

En el documento oficial, el equipo antioqueño informó que, de acuerdo con su reglamento interno de trabajo, se han activado los protocolos correspondientes para este tipo de casos.

“Mientras avanzan las investigaciones, el jugador no hará parte de las actividades del equipo profesional”, dicta el comunicado, dejando clara la postura del club de priorizar la resolución del caso judicial por encima de los intereses deportivos.

Solidaridad con la denunciante y debido proceso

A diferencia de otros casos similares en el fútbol profesional, Nacional fue enfático en expresar su “solidaridad con la persona que ha presentado la denuncia”. La institución manifestó un rechazo categórico a cualquier conducta que atente contra la dignidad e integridad humana, principios que aseguran están por encima de cualquier otro valor en el club.

No obstante, el equipo también recalcó su compromiso con:

El respeto al debido proceso.

La presunción de inocencia del jugador de 21 años.

La imparcialidad que debe regir la investigación.

Un futuro incierto para el jugador

Rodríguez, quien llegó al club como una promesa a préstamo desde el Orlando City, ve ahora frenada su carrera deportiva en Colombia. La decisión de Nacional de apartarlo del grupo busca transparencia y responsabilidad frente a la opinión pública, mientras la Fiscalía General de la Nación continúa con la recolección de pruebas para determinar la responsabilidad del deportista en los hechos denunciados en el programa Somos La Titular.

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