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    ¿Lo has visto? Niño se encuentra extraviado

    Su familia espera encontrarlo pronto y solicita la colaboración

    Publicado por: Juan Manuel

    1 MASCOTA NINO
    ¿Lo has visto? Niño se encuentra extraviado

    Resumen: Niño es un perro de tamaño mediano, pesa entre 8 y 12 kg, tiene una contextura robusta, orejas paradas y un carácter muy cariñoso. Se caracteriza por su pelaje negro y café y su apariencia amigable.

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    Niño es un perro de tamaño mediano, pesa entre 8 y 12 kg, tiene una contextura robusta, orejas paradas y un carácter muy cariñoso. Se caracteriza por su pelaje negro y café y su apariencia amigable.

    Se perdió por el sector de Encenillo y Montebello entre el viernes 14 y el sábado 15 de agosto. Su familia espera encontrarlo pronto y solicita la colaboración de las personas de la zona.

    Si alguien lo ha visto o tiene información sobre su paradero, puede comunicarse a los números 311 717 4253 o 301 364 7720.

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