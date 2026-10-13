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¿Lo has visto? Este gatito blanco se encuentra perdido y lo buscan urgentemente

Si lo has visto o sabes de su paradero comunícate al 311 712 8399 o 302 800 0323

Publicado por: Juan Manuel

2 MASCOTA GATO BLANCO
¿Lo has visto? Este gatito blanco se encuentra perdido y lo buscan urgentemente

Resumen: Este gato blanco se perdió en el barrio Pachelly, en Bello, durante la noche del día anterior. Fue operado recientemente de cálculos renales, por lo que necesita cuidados especiales y es importante encontrarlo lo antes posible.

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Este gato blanco se perdió en el barrio Pachelly, en Bello, durante la noche del día anterior. Fue operado recientemente de cálculos renales, por lo que necesita cuidados especiales y es importante encontrarlo lo antes posible.

Es un gato blanco de ojos amarillos que necesita regresar a su hogar. Se solicita a la comunidad estar atenta y ayudar a encontrarlo para que pueda volver sano y salvo con su familia.

Si lo ves o sabes dónde está, por favor comunícate de inmediato a los números 311 712 8399 o 302 800 0323. Cualquier información puede ser de gran ayuda para lograr su regreso a casa.

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