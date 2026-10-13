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Resumen: Este gato blanco se perdió en el barrio Pachelly, en Bello, durante la noche del día anterior. Fue operado recientemente de cálculos renales, por lo que necesita cuidados especiales y es importante encontrarlo lo antes posible.

¿Lo has visto? Este gatito blanco se encuentra perdido y lo buscan urgentemente

Este gato blanco se perdió en el barrio Pachelly, en Bello, durante la noche del día anterior. Fue operado recientemente de cálculos renales, por lo que necesita cuidados especiales y es importante encontrarlo lo antes posible.

Es un gato blanco de ojos amarillos que necesita regresar a su hogar. Se solicita a la comunidad estar atenta y ayudar a encontrarlo para que pueda volver sano y salvo con su familia.

Si lo ves o sabes dónde está, por favor comunícate de inmediato a los números 311 712 8399 o 302 800 0323. Cualquier información puede ser de gran ayuda para lograr su regreso a casa.