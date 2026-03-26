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    ¿Lo ha visto? Daniel Estiven Velásquez Molina desapareció en el municipio de Segovia

    El joven de 18 años fue visto por última vez en el barrio Galán el pasado lunes a las 5 a. m.

    Publicado por: SoloDuque

    ¿Lo ha visto? Daniel Estiven Velásquez Molina desapareció en el municipio de Segovia

    Resumen: El joven de 18 años fue visto por última vez en el barrio Galán el pasado lunes a las 5 a. m. Tiene un tatuaje que dice "Evelin González" en el brazo. Si lo ha visto o sabe algo, informe a las autoridades

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Familiares y amigos de Daniel Estiven Velásquez Molina piden la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero. El joven, de 18 años de edad, fue visto por última vez en la madrugada del pasado lunes 23 de marzo, aproximadamente a las 5:00 a. m., en el barrio Galán del municipio de Segovia, Antioquia.

    Características físicas y señas particulares

    Para facilitar su identificación, sus allegados han compartido la siguiente descripción:

    Estatura: 1,70 metros aproximadamente.

    Contextura: Piel trigueña y cabello negro de largo mediano.

    Peinado: Al momento de su desaparición, llevaba el cabello recogido en una “cola de caballo”.

    Tatuajes: Tiene un tatuaje en uno de sus antebrazos con el nombre “Evelin González”.

    Otros detalles: Usa aretes en ambas orejas.

    ¿Cómo ayudar?

    Si usted ha visto a Daniel Estiven, sabe dónde se encuentra o tiene alguna información que permita a su familia recuperar la tranquilidad, por favor comuníquese de inmediato con las autoridades locales o a las líneas de atención de la Fiscalía, al 3107791091.

    Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser vital en estos momentos. ¡Ayúdenos a compartir! Una publicación puede llegar a la persona que tiene la pista clave para encontrarlo.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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