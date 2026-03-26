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Resumen: El joven de 18 años fue visto por última vez en el barrio Galán el pasado lunes a las 5 a. m. Tiene un tatuaje que dice "Evelin González" en el brazo. Si lo ha visto o sabe algo, informe a las autoridades

¿Lo ha visto? Daniel Estiven Velásquez Molina desapareció en el municipio de Segovia

Minuto30.com .- Familiares y amigos de Daniel Estiven Velásquez Molina piden la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero. El joven, de 18 años de edad, fue visto por última vez en la madrugada del pasado lunes 23 de marzo, aproximadamente a las 5:00 a. m., en el barrio Galán del municipio de Segovia, Antioquia.

Características físicas y señas particulares

Para facilitar su identificación, sus allegados han compartido la siguiente descripción:

Estatura: 1,70 metros aproximadamente.

Contextura: Piel trigueña y cabello negro de largo mediano.

Peinado: Al momento de su desaparición, llevaba el cabello recogido en una “cola de caballo”.

Tatuajes: Tiene un tatuaje en uno de sus antebrazos con el nombre “Evelin González”.

Otros detalles: Usa aretes en ambas orejas.

¿Cómo ayudar?

Si usted ha visto a Daniel Estiven, sabe dónde se encuentra o tiene alguna información que permita a su familia recuperar la tranquilidad, por favor comuníquese de inmediato con las autoridades locales o a las líneas de atención de la Fiscalía, al 3107791091.

Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser vital en estos momentos. ¡Ayúdenos a compartir! Una publicación puede llegar a la persona que tiene la pista clave para encontrarlo.