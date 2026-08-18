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    ¿Lo ha visto? Buscan a Sebastián Pérez León, desaparecido en el municipio de La Estrella

    Desde el pasado sábado 15 de agosto, sus familiares perdieron todo tipo de comunicación con él

    Publicado por: SoloDuque

    sebastian perez portada
    ¿Lo ha visto? Buscan a Sebastián Pérez León, desaparecido en el municipio de La Estrella

    Resumen: Desde el pasado sábado 15 de agosto, sus familiares perdieron todo tipo de comunicación con él. Se hace un llamado urgente a la comunidad del sur del Valle de Aburrá para ayudar a localizarlo.

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    Familiares y amigos viven momentos de profunda angustia tras la desaparición de Sebastián Pérez León. De acuerdo con el reporte entregado a las autoridades, el rastro del ciudadano se perdió el pasado 15 de agosto de 2026 mientras se encontraba en jurisdicción del municipio de La Estrella, en el sur del Valle de Aburrá.

    Hasta el momento de esta publicación, sus allegados no han podido establecer ningún contacto telefónico ni personal con él, y desconocen las circunstancias exactas en las que se dio su desaparición.

    Canales de atención y ayuda ciudadana

    La colaboración de la comunidad es vital en este tipo de casos. Si usted lo ha visto transitando por La Estrella, municipios aledaños o tiene cualquier información veraz que permita dar con su paradero, las autoridades han habilitado el siguiente canal oficial para recibir los reportes:

    • Correo electrónico: busqueda_antioquia@antioquia.gov.co

    Se solicita a la ciudadanía máxima difusión de este servicio social en sus redes y grupos vecinales. Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser clave para que Sebastián regrese sano y salvo junto a su familia.

     

    sebastian perez

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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