Resumen: Desde el pasado sábado 15 de agosto, sus familiares perdieron todo tipo de comunicación con él. Se hace un llamado urgente a la comunidad del sur del Valle de Aburrá para ayudar a localizarlo.

¿Lo ha visto? Buscan a Sebastián Pérez León, desaparecido en el municipio de La Estrella

Familiares y amigos viven momentos de profunda angustia tras la desaparición de Sebastián Pérez León. De acuerdo con el reporte entregado a las autoridades, el rastro del ciudadano se perdió el pasado 15 de agosto de 2026 mientras se encontraba en jurisdicción del municipio de La Estrella, en el sur del Valle de Aburrá.

Hasta el momento de esta publicación, sus allegados no han podido establecer ningún contacto telefónico ni personal con él, y desconocen las circunstancias exactas en las que se dio su desaparición.

Canales de atención y ayuda ciudadana

La colaboración de la comunidad es vital en este tipo de casos. Si usted lo ha visto transitando por La Estrella, municipios aledaños o tiene cualquier información veraz que permita dar con su paradero, las autoridades han habilitado el siguiente canal oficial para recibir los reportes:

Correo electrónico: busqueda_antioquia@antioquia.gov.co

Se solicita a la ciudadanía máxima difusión de este servicio social en sus redes y grupos vecinales. Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser clave para que Sebastián regrese sano y salvo junto a su familia.