Resumen: De acuerdo con el reporte de sus dueños, la mascota fue vista por última vez en el parque de Cristo Rey

¿Lo ha visto? A «Buñuelo» buscan desesperadamente en el sector de Guayabal

Minuto30.com .- “Buñuelo” es un hermoso perrito que se extravió en las últimas horas en el suroccidente de Medellín. Su familia ant pide la ayuda de toda la ciudadanía para localizarlo.

De acuerdo con el reporte de sus dueños, la mascota fue vista por última vez en el parque de Cristo Rey, ubicado en el barrio Guayabal. “Buñuelo” desapareció en un descuido y, desde entonces, sus seres queridos no han dejado de buscarlo por los alrededores.

Señas particulares y contacto

“Buñuelo” es un perrito muy especial para su hogar y su familia agradece cualquier información que permita dar con su paradero.

Si usted lo encontró, lo ha visto deambulando por sectores cercanos como la Avenida Guayabal, la 10 o Santa Fe, por favor comuníquese de inmediato:

Contacto: WhatsApp 305 401 3808

Cualquier dato, por pequeño que sea, es de gran valor. ¡Ayúdenos a compartir! Una publicación puede ser la diferencia para que “Buñuelo” duerma hoy en su cama.