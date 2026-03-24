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    ¿Lo ha visto? A «Buñuelo» buscan desesperadamente en el sector de Guayabal

    De acuerdo con el reporte de sus dueños, la mascota fue vista por última vez en el parque de Cristo Rey

    Publicado por: SoloDuque

    ¿Lo ha visto? A «Buñuelo» buscan desesperadamente en el sector de Guayabal

    Resumen: De acuerdo con el reporte de sus dueños, la mascota fue vista por última vez en el parque de Cristo Rey

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- “Buñuelo” es un hermoso perrito que se extravió en las últimas horas en el suroccidente de Medellín. Su familia ant pide la ayuda de toda la ciudadanía para localizarlo.

    De acuerdo con el reporte de sus dueños, la mascota fue vista por última vez en el parque de Cristo Rey, ubicado en el barrio Guayabal. “Buñuelo” desapareció en un descuido y, desde entonces, sus seres queridos no han dejado de buscarlo por los alrededores.

    Señas particulares y contacto

    “Buñuelo” es un perrito muy especial para su hogar y su familia agradece cualquier información que permita dar con su paradero.

    Si usted lo encontró, lo ha visto deambulando por sectores cercanos como la Avenida Guayabal, la 10 o Santa Fe, por favor comuníquese de inmediato:

    Contacto: WhatsApp 305 401 3808

    Cualquier dato, por pequeño que sea, es de gran valor. ¡Ayúdenos a compartir! Una publicación puede ser la diferencia para que “Buñuelo” duerma hoy en su cama.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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