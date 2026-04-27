Resumen: Luego de intensas horas de lucha contra las llamas en un terreno complejo, las cuatro tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín lograron confinar y apagar la conflagración

¡Lo están enfriando! Alcalde confirma que el voraz incendio en Carpinelo ya fue controlado

Minuto30.com .- Una luz de esperanza y tranquilidad llega para los habitantes del nororiente de Medellín tras una noche de pánico. El alcalde de la ciudad, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, acaba de confirmar que el grave incendio estructural que consumió varias viviendas y una chatarrería en el barrio Carpinelo (Comuna 1 – Popular) logró ser sofocado en su totalidad.

En Minuto30 le entregamos la más reciente actualización sobre esta grave emergencia que puso en vilo a la comunidad durante el cierre del fin de semana.

Emergencia superada: Fuego bajo control

Luego de intensas horas de lucha contra las llamas en un terreno complejo, las cuatro tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín lograron confinar y apagar la conflagración, evitando que el desastre material se extendiera hacia más hogares de la cuadra.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario local entregó el parte oficial de tranquilidad:

“El incendio ya fue controlado. Nuestro equipo de Bomberos Medellín continúa en el lugar realizando labores de enfriamiento y remoción de escombros”, señaló Gutiérrez.

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Estas labores de enfriamiento son un paso técnico fundamental para evitar que los puntos calientes que quedan bajo las cenizas (especialmente por el material inflamable de la chatarrería afectada) puedan reavivarse con las brisas de la madrugada.

¿Qué sigue ahora para las familias afectadas?

Con el fuego totalmente neutralizado y la zona asegurada por los organismos de socorro, la emergencia entra en su segunda fase: la atención social y el censo de daños.

Evaluación estructural: El equipo técnico del DAGRD procederá a inspeccionar los cimientos de las estructuras colindantes para descartar riesgos de colapso.



Censo de damnificados: La comisión social de la Alcaldía de Medellín iniciará el registro oficial de las familias que lo perdieron todo (que extraoficialmente ascenderían a las viviendas de ocho casas), con el fin de activar las rutas de atención, entrega de ayudas humanitarias y ubicación temporal.

Afortunadamente, y como se había reportado en el balance preliminar, las autoridades mantienen la confirmación de que este devastador incendio no dejó personas lesionadas ni pérdidas humanas. Se espera que en las primeras horas de la mañana se entregue el informe definitivo sobre las posibles causas que originaron el fuego.